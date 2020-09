Un conductor perd el control del seu vehicle a Ripoll i s'emporta la terrassa d'un bar sense provocar ferits

Un conductor ha perdut el control del seu cotxe aquest diumenge i s'ha emportat per endavant la terrassa del bar Els Billars, de la Carretera de Barcelona de Ripoll. Afortunadament, en el moment de l'accident no hi havia cap client assegut, ja que els darrers clients feia uns deu minuts que havien marxat de l'establiment. Amb l'impacte, el cotxe ha arrossegat la tanca que separa la carretera de les cadires i les taules. Tot aquest mobiliari també s'ha vist afectat, però per sort, només ha quedat en un ensurt. El conductor ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

D'altra banda, un xoc entre tres vehicles aquesta tarda a la C-31 a Ventalló (Alt Empordà) ha deixat tres ferits lleus.

Com a conseqüència de l'accident la via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa, fet que ha generat cues importants. A banda de la C-31, la C-66 a Bordils i la C-35 entre Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) i Llagostera (Gironès) s'han vist afectades per les retencions.