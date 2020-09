La demanda de reserves fa allargar la temporada dels gorgs de les Planes

L'Ajuntament de les Planes havia previst tancar la temporada dels gorgs el dia 13 de setembre. O sigui, donar per acabat el control d'accés als gorgs i no cobrar tres euros per persona per accedir-hi. El regidor de Turisme, Marc Puig, ha indicat que tenen reserves per visitar o banyar-se als gorgs fins a finals de setembre. En cas que les reserves continuïn no descarten continuar la temporada durant l'octubre. Ha precisat que fins a finals de setembre tenen les mateixes reserves que tenien a l'inici del juliol.

Marc Puig atribueix l'èxit de la temporada a la limitació de l'aforament fins a 200 persones al dia, fet que comporta una estada de més qualitat. Ha explicat que els visitants es reparteixen segons els gorgs. Ha comptat que el gorg de la Plana pot acollir 70 persones, el gorg de Santa Margarida en pot acollir 60, el molí dels Murris 25 i el gorg de can Poetí no sol ser usat pel bany.

Puig ha explicat que la major part dels visitants d'aquest any han fet la ruta dels gorgs. Es tracta d'un trajecte d'entre tres i quatre hores de durada. Durant el trajecte, els visitants poden fer fotografies i banyar-se. Ha explicat que molts dels que arriben al matí fan mitja ruta i després van a dinar als restaurants del poble i a la tarda tornen a la ruta per acabar de passar el dia.

Mals costums

Marc Puig ha explicat que el fet de comptar amb set informadors i dos vigilants ha reduït els mals costums. Ha calculat que «la gent que arribava amb el fogó i les graelles i feia el gran àpat», s'ha reduït en un 90%. Tampoc hi ha hagut queixes de sorolls excessius ni acampades. Pel que fa a accidents només hi ha hagut relliscades que no han necessitat assistències mèdiques d'emergències.

El que sí ha continuat, segons ell, són els aparcaments en camins i llocs inadequats. Puig ha explicat que aquesta mala pràctica ha tingut lloc sobretot durant el mes d'agost quan l'afluència de gent era més gran. Des de fa tres anys, les Planes compta amb un aparcament amb capacitat per a uns 500 cotxes

Puig ha considerat que la planificació començada a la primavera ha estat un èxit. Segons ell, la presència dels vigilants i els informadors ha estat la clau. Segons ell, l'única nota negativa han estat els conductors que arribaven a l'aparcament dels gorgs i es trobaven que havien de buscar un altre lloc on passar el dia. Ha assenyalat que la major part eren conductors que s'havien fiat de guies que no eren les oficials i desconeixien les limitacions que regeixen des de la primavera passada.

Les mesures de control han tingut un cost aproximat de 45.000 euros que es podran cobrir amb un 60 o un 70% dels tiquets venuts per accedir als gorgs.