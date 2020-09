Distingir entre grip i COVID-19, qüestió d'ordre

os amics en edat de risc han tingut quadres catarrals amb febre i mal estat general. PCRs negatives i bona evolució clínica. Què diables circula per aquí augmentant l'embolic?». Aquest comentari en una xarxa social és d'un metge de família i professor de Patologia que rep la resposta dels seus col·legues: Fals negatiu de PCR? Tal vegada, contesta, perquè només se sol repetir la PCR si l'evolució és bona i no es produeix la pneumònia bilateral. Virus parainfluenza? Rhinovirus, que sembla haver-se avançat a l'inici del curs escolar?

Els metges d'atenció primària s'enfronten a una temporada tardor-hivern carregada d'incertesa, i això que alguns experts de renom, com el director emèrit del Centre Nacional de Grip de Valladolid, Raúl Ortiz de Lejarazu, han predit que hi haurà menys incidència de grip enguany, perquè el SARS-CoV-2 és dominant i «entre virus no es trepitgen la mànega», ha explicat el viròleg de forma tan col·loquial com gràfica. Les dades de grip estacional de països de l'hemisferi sud, com Austràlia, semblen reforçar aquest pronòstic.

Què fer, en qualsevol cas, davant l'aparició de símptomes compatibles tant amb la grip comuna com amb el covid-19? No és senzill, atès que totes dues malalties comparteixen simptomatologia: tos, febre, mal de cap, dolor muscular, nàusees... Encara que els símptomes de l'anteriorment anomenada «pneumònia de Wuhan» són especialment inespecífics, científics estatunidencs han estudiat l'ordre en el qual apareixen amb major probabilitat, comparant aquesta pauta amb la qual solen mostrar la grip estacional i les altres dues malalties greus produïdes per coronavirus en aquest segle: el SARS (2002-2003) i el MERS (2012). La recerca, realitzada per un equip de la Universitat del Sud de Califòrnia (USC), va ser publicada el passat 13 d'agost en la revista «Frontiers in Public Health».

En la seva introducció, l'estudi recorda que el SARS-CoV-2 és més contagiós que la grip i comparteix símptomes amb altres malalties, dues característiques que ho fan difícil d'aclarir. Els científics van aplicar un mètode estadístic anomenat procés de Markov a dades sobre els símptomes. El seu model va determinar que la grip s'inicia amb tos, mentre que el covid-19, igual que altres malalties relacionades amb el coronavirus, té a la febre com a primer símptoma probable.

El covid-19, segons l'estudi, es distingeix del SARS i el MERS en l'ordre d'aparició dels símptomes gastrointestinals, encara que aquest coneixement de poc serveix en la vida real, atès que totes dues malalties han desaparegut.

L'ordre més probable d'aparició dels símptomes en el covid-19 és febre, tos, nàusees i/o vòmits i diarrea. Aquesta ruta és idèntica a la de la grip, excepte que canvia l'ordre dels dos símptomes inicials. És a dir, en la grip és la tos la primera a aparèixer, mentre que en el covid-19 es presenta primer la febre. De fet, en la grip, la probabilitat que sorgeixi primer la febre és minúscula, segons aquesta recerca.

Els científics de la USC van contemplar un segon grup de símptomes, que afegien el mal de coll, la miàlgia (dolor muscular) i el mal de cap al grup de símptomes inicial.

L'itinerari més probable dels símptomes de covid-19 és febre, després tos i després mal de coll, miàlgia o mal de cap, seguit de nàusees / vòmits i finalment diarrea. Per a la grip, en canvi, els resultats de l'estudi indiquen que la tos o el dolor muscular arriben primer. Després que apareguin aquests dos símptomes, l'ordre és mal de cap, mal de coll i febre. Finalment, els vòmits/nàusees i la diarrea tenen una diferència indetectable en la probabilitat que passin en últim lloc.