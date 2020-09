Madrid vol tancar bordells i saunes per doblegar la corba

La Comunitat de Madrid estudia suspendre l'activitat dels clubs de cites, bordells i saunes en el marc de les noves mesures anunciades per doblegar la corba ascendent de contagis, si bé el tipus de llicències d'activitat d'aquests locals dificulta que s'adopti una decisió per a la seva prohibició. Així ho va avançar ahir el conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López: «Es tracta d'una activitat que s'emmarca en una multitud de llicències i cal identificar l'activitat ja que solen tenir llicències com cafeteria, restaurant o hotel».

Divendres passat, el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ja va manifestar que el Govern regional no pot «decretar expressament el tancament» dels locals de contactes, perquè representen «una activitat que no està regulada» i queda fora de la «legalitat administrativa».

Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar ahir l'ampliació a 21 dies més de les últimes mesures, decretades el passat 17 d'agost, per frenar els contagis. A més, les restriccions s'estendran als salons de joc o casinos que, ara hauran de tancar a la 1, a l'igual que els restaurants i no podran admetre nous clients a partir de la mitjanit

Puig va assenyalar que tot i la situació «complexa» que viu el País Valencià, s'ha observat una «estabilització de la corba de contagis», amb un «equilibri» entre les altes i els nous positius.

Al seu torn, Extremadura va notificar ahir 223 casos positius de covid-19 confirmats per PCR, fet que suposa la xifra més alta des que la regió va entrar en l'anomenada «nova normalitat», després d'un increment del 21,4% respecte a la xifra de divendres. Aquests nous contagis tenen una traçabilitat del 98%. Així mateix, en 24 hores s'han produït dues noves morts covid-19 a la regió, que eleven a 532 la xifra total des de l'inici de la pandèmia.

Euskadi va fer públics ahir 745 nous casos positius de covid-19 mitjançant proves PCR, 40 més que el dia anterior. Així mateix, durant aquesta última jornada es van registrar 36 noves hospitalitzacions a planta i 47 persones romanien ingressades a les UCIs.

En les 9.826 proves PCR efectuades a Euskadi durant les últimes 24 hores, xifra similar a el dia anterior, s'han detectat 406 casos a Biscaia, el territori que més ha augmentat les seves dades.