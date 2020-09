Més de 7.500 alumnes, pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Girona

Les comarques gironines van recuperant la normalitat després de la primera onada de pandèmia i molts serveis a la ciutadania s'han vist tocats en molts aspectes. Treure's el permís de conduir pot ser una odissea per algunes persones que fa mesos que esperen per poder fer l'examen pràctic. Hi ha alumnes que, fins i tot, es troben que poden perdre la part teòrica perquè els ha «caducat».

Les autoescoles gironines xifren en més de 7.500 els alumnes pendents a la província de Girona. Mentre que des de la prefectura provincial de la DGT s'assegura que la xifra és més baixa. Concretament, afirmen que hi ha entre 6.600 i 6.700 persones en espera. Puntualitzen, però, que si bé tots tenen aprovat el teòric, hi ha alumnes que no estan a disposició ni preparats encara per fer el pràctic.

El president de les autoescoles gironines, Joan Sala, destaca que les llargues esperes són molt dures per als alumnes i el sector. Recorda que enguany havien començat examinant bé, és a dir, amb gairebé tot el personal disponible, cosa que feia anys que no es donava. Però la pandèmia ho va trasbalsar tot i va suposar la cancel·lació de l'activitat examinadora. Com a mesura excepcional es va habilitar l'agost per fer exàmens. Però el president de les autoescoles assegura que no ha estat suficient per esponjar les llistes d'espera.

Des de la DGT asseguren que es va habilitar aquest mes per assumir exàmens i reduir la gent pendent. Admeten que és un problema que ve d'abans i que s'ha agreujat per causa de la covid. També afegeixen que s'han allargat fins a 1.126 les hores extraordinàries que han fet els examinadors per cobrir exàmens. Cosa que ha situat Girona com la segona província de Catalunya on se n'han fet més per darrere de Barcelona.

Falta de personal

La visió de les autoescoles sobre les hores extres, en canvi, és oposada. El president de l'entitat gironina subratlla que d'entrada durant l'agost hi ha hagut la meitat d'examinadors de vacances i que aquest principi de setembre, s'han trobat amb el mateix. Concretament, diu que hi ha entre cinc o sis examinadors disponibles per dia i que la DGT no s'ha portat a Girona cap d'itinerant.

També denuncia que els examinadors gironins «fan cinc hores al dia i això suposa 10 alumnes, quan en altres demarcacions, en fan una més, i dotze alumnes». Això diu, suposa que cap examinador faci hores extres.

Policies, bombers i transports

Una altra problemàtica amb la qual es troben les autoescoles és que actualment els és gairebé «impossible» fer el test pràctic de moto. El motiu rau en el fet que es donen 35 minuts per fer aquests exàmens, 50 pels de camions i autocars i 30 pels dels cotxes.

Joan Sala també afirma que molts dels exàmens de motos estan parats i que han demanat a la DGT que es redueixin a 30 minuts i els de camions a 45, per així poder presentar més alumnes. Una petició que diu que la DGT està pendent de resoldre. Entre els alumnes de vehicles pesants i motos hi ha persones, per exemple, que en un futur volen ser policies o bombers. Unes professions que alhora de les oposicions exigeixen tenir el permís de conduir d'aquesta tipologia de vehicle i que en canvi, ara es troben que no tenen data.

Un altre problema de la llarga llista d'espera per fer un examen pràctic del permís de conduir és que hi ha algunes que fa tant temps que esperen que ara poden perdre la teòrica i l'expedient. Tot i això, Joan Sala explica que amb la crisi del coronavirus, la DGT va decidir ampliar-ne la caducitat, però considera que és insuficient ja que a la província de Girona hi ha aquesta gran borsa d'alumnes pendents d'examinar-se. Cosa que demana que es reformuli per part de l'administració.