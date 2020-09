«No pot seguir aquesta política de simbolisme que du el país a l'abisme»

Ara que hi ha hagut remodelació de govern, no li han proposat formar-ne part?

El país no necessita remodelacions ni seguir allargant l'agonia amb aquest govern que no dona resposta a preocupacions de la ciutadania. JxCat està utilitzant el govern per fer una vendetta amb els seus enemics interns, principalment PDeCAT, així com preparar-se per la campanya electoral. A més, aquesta remodelació està fent virar encara més el govern cap a la dreta, com indica el nomenament de Ramon Tremosa conseller.

No em dirà que fins ara el govern era d'esquerres.

No, per això dic «més a la dreta» (riu).

Però hi ha més baralles internes. Com ens afecten les que hi ha entre JxCat i ERC?

Aquestes baralles internes estan col·lapsant els departaments. Hi va haver problemes en la negociació dels pressupostos perquè semblava que cadascú volia fer lluir més el seu departament. Tantes picabaralles ens han portat a l'actual inacció.

Des del Govern es va dir no fa gaire que una Catalunya independent hauria gestionat molt millor la crisi sanitària. Els fets així ho demostren?

(Riallada) Durant els mesos més durs de pandèmia, el president Torra i bona part dels consellers es van dedicar sistemàticament a confrontar amb el Govern central en lloc de cooperar. En lloc de preparar Catalunya per quan arribessin els rebrots, es limitaven a criticar el Govern central i no tenien preparades les estructures sanitàries necessàries. Van perdre el temps en crítiques i no en preparar-nos pel que podia venir.

Estem a punt de tenir un president inhabilitat. Ell advoca per deixar el càrrec vacant.

El que venim demanant nosaltres és que convoqui eleccions abans que arribi el cas. Si ja en una situació ordinària el país no pot estar sense president, encara menys ens podem permetre que davant d'una crisi sense precedents, al volant no hi hagi ningú. No es pot seguir amb aquesta política de simbolisme que en realitat només porta el país a l'abisme.

Fa poc un estudi mostrava que Catalunya és l'autonomia que més ha retallat en polítiques socials els darrers anys.

Catalunya ha sigut des de fa deu anys la regió que ha patit més retallades, i la que menys les ha anat revertint posteriorment. Ho van començar a fer els governs d'Artur Mas. El coronavirus ha sigut un fenomen inesperat, però ha posat damunt la taula totes les mancances que tenim no només en tema sanitari sinó també en educació i en residències de gent gran. No només hi ha hagut retallades, sinó també privatitzacions i externalitzacions. Si algú tenia dubtes, la pandèmia ha demostrat que necessitem uns serveis públics forts i blindats per llei perquè, governi qui governi, no els pugui retallar.

No sigui així, ja se'ns va dir que minúcies com la sanitat, no ens han de fer perdre de vista el gran objectiu: la independència.

Jo crec que hi ha un conflicte entre Espanya i Catalunya, i hem de veure com se soluciona aquest encaix, però una crisi no es pot supeditar a l'altra. Estem per una taula del diàleg per solucionar l'encaix de Catalunya en Espanya, i també per uns pressupostos a totes les administracions, perquè són necessaris. No supeditem unes crisis a les altres. Qui tapa una crisi amb l'altra, està menystenint la meitat de la població.

Ja que esmenta la taula de diàleg: és partidària d'un indult als presos del procés?

Soc partidària que no hi hagi independentistes a la presó per l'error que van cometre el 2017, que va ser molt greu. La presó no ajuda a resoldre el conflicte. No ens sembla malament l'indult, però el que volem nosaltres és la reforma del codi penal, eliminant el delicte de sedició.

I d'un referèndum a Catalunya, n'és partidària?

Soc partidària que l'acord a què s'arribi a la taula de diàleg sigui votat pels catalans i catalanes.

Ja, però vostè voldria un referèndum per la independència?

Jo vull que es voti l'acord al qual s'arribi. Nosaltres som partidaris del referèndum, però ara el que cal avalar és l'acord a què s'arribi en la taula de diàleg.

Doncs seré més concret: és vostè independentista?

Doncs seré concreta: no.

Com enfoca les eleccions vinents?

Catalunya necessita un canvi de fase, no podem seguir encallats en els conflictes de sempre. Hem de tenir presents les diferents crisis que està patint Catalunya. Per tant, aposta per la resolució política del conflicte entre Catalunya i Espanya, i per altra banda, blindatge dels serveis públics, acabar amb aquest desmantellament industrial que està generant una autèntica sagnia de llocs de feina, i la transició ecològica. El país no pot seguir de cap per avall, tinc la sensació que estem caient per un pendent. Catalunya es mereix un futur, fa massa anys que estem ancorats en uns fets que ja fa temps que van passar. Tenim el dret de tirar endavant.

Això passaria per un govern de comuns, PSC i ERC?

No vull parlar de quina hauria de ser la fórmula. Serà després de llegir els resultats electorals que veurem qui realment està perquè Catalunya avanci.

ERC hi està?

De moment, sembla que ERC vol tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. Ja estan dient que volen tornar a formar govern amb JxCat, un govern que està esgotat i només és fruit de picabaralles, que no està portant Catalunya a bon port.

En canvi, sembla que amb qui vol pactar els pressupostos el Govern central és amb Ciutadans...

Els pressuposts generals s'han de pactar primer entre els socis de govern, i a partir d'aquí buscar els suports que calgui. Nosaltres som partidaris de consolidar la majoria que a fer possible la investidura, però sembla que ERC està massa preocupada a no donar suport als pressupostos fins que passin les eleccions catalanes. Per bons que siguin els pressupostos. Crec que ERC hauria de recapacitar, els pressupostos són necessaris sempre, però més en la situació que estem.

Defineixi'm Puigdemont, no sé si el recorda, un senyor que vam tenir de president.

El recordo, el recordo. Estava al capdavant d'un govern que va cometre un error polític molt important i no va ser suficientment valent de convocar unes eleccions. Sembla que la relació entre el president Torra i el president (sic) Puigdemont és cada vegada més distant, però prefereixo no fer especulacions.

Ara que hi ha poc turisme a Barcelona, potser és el moment de desmuntar l'estàtua de Colom, tal com va proposar una vegada. Ningú se n'adonarà.

(Riu) Quan hi havia les manifestacions antiracistes, vaig dir que amb alguns monuments hi ha dues opcions: o els ressituem amb una explicació històrica o els traiem. Després vaig parlar amb els tècnics i em van dir que en aquest cas, era millor fer-ne una lectura crítica. I em va semblar bé.

I no s'ha fet.

La veritat és que ho desconec.