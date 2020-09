Els positius a Girona tornen a superar el centenar i el risc de rebrot torna a anar a l'alça

Carpa on s'han fet els cribatges massius per detectar positius a Salt durant tres dies.

Carpa on s'han fet els cribatges massius per detectar positius a Salt durant tres dies. aniol resclosa/arxiu

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir més d'un centenar de casos positius de coronavirus per segon dia consecutiu i la xifra més alta de tota la setmana. Segons les dades del Departament de Salut, es tracta de 122 nous casos, que eleven el còmput gironí a 10.906 positius des de l'inici de la pandèmia. L'últim dia que es va xifrar un nombre de contagis més elevat va ser diumenge passat, quan se'n van sumar 129. En canvi, les defuncions es mantenen estables i el virus és responsable de 837 morts.

Més enllà del còmput diari de casos, també va pujar un punt el risc de rebrot a la Regió Sanitària, situant-se a 129, és a dir, per sobre del llindar de 100 que ja es considera de risc. Tot i l'escalada que ha fet aquest paràmetre durant els últims dies, encara es manté per sota dels màxims que va assolir durant la setmana passada. Dins del radi gironí, el municipi amb el risc més alt és Salt, i el segueixen Girona i Sant Feliu de Guíxols. Val a dir que el Departament de Salut ha fet el càlcul prenent com a mesura els municipis de més de 20.000 habitants, amb poques excepcions. A escala catalana, Salt baixa fins a la quarta posició i és Vic on el risc és més elevat. El segueixen Canovelles i Cornellà de Llobregat.

El segon dels paràmetres que Salut ha difós des de fa setmanes per millorar el control de la pandèmia és el de la velocitat de reproducció del virus, que assenyala a quantes persones pot infectar una persona portadora del virus. L'última dada actualitzada setmanal (del 26 d'agost a l'1 de setembre) mostra una velocitat d'1,01, és a dir, que cada persona pot contagiar de mitjana una altra persona. La situació ideal d'aquest paràmetre implica que la taxa estigui per sota d'1. Així, els municipis gironins més afectats són Banyoles -també és el municipi amb la taxa més alta de Catalunya-, on de mitjana un positiu pot infectar tres persones (2,80). Per darrere hi ha Olot, Blanes, Figueres i Girona, amb taxes que superen per poc un contagi per persona. A escala catalana, en segon lloc hi ha Igualada i Vic. Cal anar fins al vuitè esglaó per trobar el segon municipi gironí del rànquing.

Durant les mateixes dates es van confirmar 533 casos per PCR, que correspondria a uns 62 positius per cada 100.000 habitants.

Des de l'inici de la pandèmia s'han realitzat 126.551 PCRs, de les quals un 6,8% han sortit positives.

Pel que fa a les hospitalitzacions, ahir es van mantenir estables amb una lleugera disminució de dos ingressats, essent la xifra actual de 44, dels quals 10 en estat greu.



Baixa el risc de rebrot al Ripollès

El Ripollès és la segona comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat (429), i només el supera les Garrigues, que té un índex de 603. Ambdues comarques van rebaixar ahir el risc respecte del divendres, però amb tot segueixen essent índex molt per damunt del llindar de risc. De fet, el Ripollès també és la comarca amb la velocitat de reproducció del virus més elevada, amb uns valors de 2,6.

L'Alt Empordà és la comarca gironina amb el risc més baix, de fet per sota del llindar de risc (52). La resta de comarques superen el topall de 100 tot i que la Selva és qui el supera per menys (106).

D'altra banda, ahir va ser l'últim dels tres dies que Salt va realitzar cribratges massius. A partir de dilluns i fins al dimarts s'iniciaran a Sant Joan de les Abadesses, ja que en els darreres cinc dies s'han detectat cinc brots al municipi que han afectat 34 persones. La campanya es realitzarà al Pavelló Municipal de la localitat.