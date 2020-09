Així prepara la UdG el nou curs

La Universitat de Girona (UdG) ultima els preparatius per un nou curs en ple context de pandèmia. Mascaretes obligatòries per a tota la comunitat universitària, controls d'aforament i distàncies a les aules seran claus per evitar la transmissió del coronavirus. Però també han fet un esforç per trobar l'equilibri que garanteixi una mínima presencialitat de dos o tres dies a les aules - perquè deixen clar que no són «una universitat a distància»-, mentre alhora es redueix al màxim la mobilitat i s'eviten aglomeracions.

Per això, el protocol aprovat pel consell de Govern de la universitat gironina aposta per una docència mixta, que combina classes presencials amb docència virtual, i que obre la porta que cada facultat i centre adeqüi el pla docent a les seves necessitats. «No és el mateix una pràctica al laboratori que una classe teòrica de filosofia», argumenten des de l'àrea de comunicació de la UdG.

Així, cada facultat ha treballat amb diferents fórmules, entre les quals s'inclouen la concentració de classes presencials uns dies concrets en determinats graus, la reducció dels grups de certes pràctiques o seminaris, o l'emissió en directe d'algunes classes perquè part de l'alumnat pugui seguir-la online. Per això en algunes aules ja s'han instal·lat pantalles o càmeres que permetin la retransmissió en directe de les lliçons, també per aquells alumnes que hagin de complir quarantenes.

Aprofundint en la digitalització

Els professors han hagut de preparar el nou curs preveient tots els escenaris possibles, des del més presencial al cent per cent virtual. Per això, han rebut formació des de l'Institut de Ciències de l'Educació per poder adaptar els materials a l'entorn digital i aprofitar-ne les possibilitats al màxim.

Això ja es va posar en marxa durant el confinament, que va permetre «experimentar amb mètodes de fer classe», com ara que es pengessin algunes classes magistrals a la plataforma YouTube, «obrint la universitat» no només als alumnes sinó a la resta del món.

Traçar els contactes, la prioritat

El protocol de la UdG adapta les indicacions del Departament d'Universitats de la Generalitat i del Ministeri d'Universitats a la institució gironina, i no vol deixar «res a la improvisació», segons indiquen des de l'àrea de comunicació, i que també atribueixen responsabilitats segons cada casuística.

«La traçabilitat serà important», expliquen, per poder detectar ràpidament qualsevol possible cas de coronavirus. Per això, la universitat ha posat en marxa un sistema integrat a l'intranet, on hi pot accedir tota la comunitat de la UdG, i des d'on es gestionarà qualsevol notificació o consulta sobre la covid-19.

Si una persona presenta símptomes, ho haurà de notificar en aquest sistema i no podrà tornar a la facultat fins a saber el resultat de la prova PCR. En cas de ser positiu, s'activaria la cerca dels seus contactes estrets, que dins la universitat es controlaran de dues maneres. D'una banda, per les classes on l'alumne estigui matriculat. De l'altra, hi ajudaran els codis QR que s'han instal·lat a l'entrada de les aules. S'hauran d'escanejar abans d'accedir-hi, de manera que tots aquells que comparteixin espai en un moment determinat quedin registrats.

Des de la universitat deixen clar que es tracta d'un «document viu» que, tot i que estableix què fer en diversos escenaris, serà prou flexible com per adaptar-se si les circumstàncies sanitàries futures ho requereixen.

Espais senyalitzats

Tots els espais s'han habilitat per reduir l'aforament de forma que es puguin mantenir 1,5 metres entre les cadires. S'han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic a diversos punts dels centres, i s'ha posat senyalització a tot arreu per mantenir la distància de seguretat entre les persones. Els horaris també s'han estudiat a fons per garantir que les entrades i sortides siguin esglaonades i s'evitin aglomeracions. I per a qualsevol gestió, caldrà demanar cita prèvia. Un mecanisme que no només evitarà que es formin cues, sinó que també contribuirà a controlar desplaçaments de persones en cas que s'haguessin de traçar contactes.

El protocol també estableix l'obligació d'estudiants, professors i personal d'anar amb mascareta, una major neteja diària de totes les instal·lacions i el requeriment de ventilar tant com sigui possible.

No es recomana anar d'Erasmus

Des de la universitat recomanen no participar en programes de mobilitat com l'Erasmus, Prometeu o Sicue al primer semestre d'aquest any, si bé cada facultat també ha fet un seguit de recomancions i restriccions específiques. En tot cas, als alumnes que decideixin tirar endavant algun d'aquests programes, se'ls requerirà un document de declaració autoresponsable.

99 dies més per entregar la tesi

En relació amb aquelles persones que estan cursant el doctorat a la UdG, se'ls ha ampliat 99 dies el termini per entregar la seva tesi. Es tracta dels mateixos dies que va durar la quarantena de la primavera.