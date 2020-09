CCOO a Escudero: les seves paraules són «un comentari de 'carajillo'»

Comissions Obreres ha reclamat un pla nacional per al turisme per tal d'evitar que l'hostaleria gironina «torni a ser el que ha estat fins ara». Des del sindicat aposten per un model «més sostenible i de qualitat» i adverteixen de la situació «dramàtica» de molts treballadors fixos discontinus que no han pogut acollir-se a un ERTO i que se'ls ha acabat l'ajuda de tres mesos dispensada pel Govern espanyol.

La secretària general de CCOO a les comarques de Girona, Belén López, ha demanat que es recol·loqui aquestes persones en altres sectors i ha qualificat de «comentari de carajillo» les declaracions del president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, sobre les baixes intencionades per covid de treballadors d'aquest món.



Una mort «silenciosa»

El cop que el coronavirus ha provocat al món de l'hostaleria de les comarques de Girona ha fet que Comissions Obreres reclami mesures «urgents» per aquest sector. Des del sindicat adverteixen que s'està produint una «mort silenciosa» del sector i cal fer-se'n ressò, ja que hi ha moltes famílies que depenen d'un sector que arriba al final de la seva temporada.

En aquest sentit, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, assenyala que molts treballadors del ram a la Costa Brava son fixos discontinus. Això ha fet que no es poguessin acollir a un ERTO i, per tant, només van disposar de la prestació excepcional de tres mesos que ja s'ha esgotat. «Els que estan en un ERTO són els que estan millor. És una situació d'emergència social que anirà a més de cara a la tardor i l'hivern», assenyala López.

A més, des de CCOO lamenten les dificultats que s'estan trobant les famílies per cobrar l'ingrés mínim vital per la falta de treballadors del SEPE que les han de tramitar. López deixa clar, però, que l'IMV «pot ser un pedaç» però que «en cap cas» solucionarà la situació a aquestes persones i demana que es recol·loqui els treballadors en altres àmbits a partir de polítiques actives d'ocupació.

Però més enllà de les mesures a curt termini, des de CCOO reclamen un pla nacional de turisme per evitar que el model que ha estat vigent a la Costa Brava els darrers anys continuï. «Demanem que hi hagi una reconversió del sector, que no torni a ser el que ha estat», recrimina la secretària general de Comissions Obreres a Girona.



«Turisme de qualitat»

En aquest sentit, López aposta per un «turisme de qualitat» i que sigui «més sostenible» tant amb el medi ambient com amb les persones. «Volem un model molt més arrelat al territori i això s'ha de liderar des de l'administració», concreta.

López ha tornat a carregar contra el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG), Antoni Escudero, en relació a les baixes intencionades per covid que, segons ell, agafen alguns treballadors de l'hostaleria gironina. En aquest sentit, la secretària general de CCOO a la demarcació ho qualifica com a «comentari de carajillo».

«És una falta de respecte no només als treballadors del sector sinó també als professionals de la sanitat pública d'aquest país. El senyor Escudero hauria de saber que qui dona una baixa és un metge, i la dona a algú que la necessita», destaca.