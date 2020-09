Comença el cribratge massiu a Sant Joan de les Abadesses amb bona afluència de participants

Primer dia de cribratge massiu a Sant Joan de les Abadesses amb bona afluència de participants. Des de primera hora s'ha mantingut la cua de persones que han acudit al pavelló municipal per fer-se la PCR de forma voluntària. Si bé la crida es dirigeix a persones d'entre 16 i 60 anys que viuen o treballen al municipi, la prova s'ofereix a tothom.

La setmana passada es van detectar cinc rebrots amb 34 positius. El Departament de Salut confia que el cribratge faci aflorar els asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió, un objectiu que no s'havia aconseguit amb el rastreig de contactes. Es preveu que entre aquest dilluns i dimarts es facin un miler de PCR, el que representa una tercera part dels habitants del municipi.

L'arrencada ha estat molt positiva. En les dues primeres hores ja se n'havien fet 120 i la cua de persones a l'exterior s'ha mantingut durant pràcticament tot el matí.

El dispositiu compta amb una quarantena de persones del SEM, personal de l'Equip d'Atenció Primària de Ripoll, que gestiona el Consultori Local de Sant Joan de les Abadesses; agents cívics, Protecció Civil, i treballadors municipals. L'alcalde del municipi, Ramon Roqué, subratllava la importància de la iniciativa tot dient que era una "oportunitat" i una "mesura excepcional" per "superar la mala situació del moment". El gruix important seran veïns del poble però també s'espera arribar a treballadors d'empreses del municipi i persones de pobles veïns que el visiten sovint perquè hi tenen família com podria ser Ogassa. "Necessitem la màxima informació del virus per afrontar el retorn a les escoles i prendre les millors decisions", ha subratllat el batlle.

La setmana passada es van detectar cinc rebrots "sense connexió" amb 34 positius, una xifra que es manté aquest dilluns segons dades de Salut. Amb aquest cribratge massiu es volen tallar les cadenes de transmissió tot fent aflorar els positius asimptomàtics. Segons el gerent del CatCalut a Girona, Miquel Carreras, s'ha decidit aquesta mesura perquè hi havia una taxa d'incidència del virus "més alta" del que és habitual i també perquè amb el rastreig dels positius no es va acabar d'esbrinar l'origen dels rebrots.

Ara es vol posar el focus entre els veïns de 16 anys fins als 60 anys si bé les proves estan obertes a tothom. Calculen que aquesta franja d'edat prioritària engloba unes 2.300 persones al municipi.



"Hem volgut aprofitar l'oportunitat"

A fora del pavelló, desenes de persones esperaven amb les mascaretes posades i guardant distàncies. "He vingut d'hora perquè treballo i ara ho podia fer", explicava Xavier Verdaguer, un dels veïns que han acudit al pavelló. Afirma que no està preocupat per l'increment de casos de covid-19 dels últims dies. "Segurament el març passat també va passar, però com que no es feien proves no se sabien els casos", assenyala. I afegeix que el cribratge massiu és "la manera de fer les coses" i que s'hauria d'haver fet des de l'inici de la pandèmia.

Un comentari que han repetit molts veïns consultats per l'ACN. La sensació és que no caldria haver d'esperar a que hi hagi rebrots per poder detectar els asimptomàtics. "No estaria de més que es fessin les proves de forma indiscriminada", diu l'Eudald Jordà, que també creu que una mesura així requereix molts recursos i personal.

I entre els assistents també hi havia pares amb fills que han volgut començar a l'escola sabent si tenen el virus. "És la manera de començar tenint les coses clares i hem cregut que calia aprofitar-ho", expica l'Alba Lapedra que té una criatura que demà començarà a la llar d'infants. Ha vingut amb el seu marit, que també es farà la prova. "I en funció del resultat ja veurem com ens organitzem", ha afegit amb un somriure, conscient que si els surt positiu hauran d'aïllar-se uns dies.

Des de Salut, però, es creu que no hi ha prou informació de la malaltia per fer cribratges massius a tot el territori. Segons Carreras, "veurem si en un mes caldrà fer-ne de forma indiscriminada" i caldrà seguir veient com evoluciona la pandèmia.

Els resultats de les PCR se sabran entre 24 i 48 hores. Els participants rebran un SMS si són negatius i, en cas contrari, se'ls trucarà de l'àrea bàsica de salut amb les indicacions a seguir i l'estudi de contactes. Aquest és el segon cribratge massiu que es fa a comarques gironines. Fa uns dies també se'n van fer a Salt (Gironès) durant tres dies.