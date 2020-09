Una conductora es desmaia i s'emporta la terrassa d'un bar de Ripoll sense cap ferit

Una conductora va perdre el control del seu cotxe ahir diumenge arran d'un desmai i es va emportar per endavant la terrassa del bar Els Billars, de la carretera de Barcelona de Ripoll. Afortunadament, en el moment de l'accident no hi havia cap client assegut, ja que els darrers feia uns deu minuts que havien marxat de l'establiment. Amb l'impacte, el cotxe va arrossegar la tanca que separava la carretera de les cadires i les taules. Tot aquest mobiliari també es va veure afectat, però per sort, només va quedar en un ensurt. La conductora, veïna de Ripoll, va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Jordi Munell, alcalde de Ripoll, va reconèixer ahir a Diari de Girona que el consistori «es replantejarà» instal·lar pilones de formigó a les terrasses de la carretera de Barcelona per tal d'impedir futurs accidents. Malgrat això, Munell va voler deixar clar que les terrasses hi són «des de fa deu anys» i que «mai havia passat res». L'alcalde també va explicar que a finals de mes l'Ajuntament farà públiques totes les actes que s'han aixecat a vehicles en el carrer, on els veïns es queixen de forts sorolls de cotxes durant les nits.