Reobren el trànsit a les avingudes de s'Agaró i Cavall Bernat de Platja d'Aro

Les avingudes de S'Agaró i del Cavall Bernat de Platja d'Aro van ser tancades al trànsit ahir per darrera vegada aquest estiu, tot i que es mantindrà la supressió de la zona blava a tot el tram per afavorir amplis espais de pas per als vianants a la zona comercial de la vila. Alhora, hostaleria i restauració mantindran lliures de taules i cadires els metres adjunts a les seves façanes per facilitar la mobilitat.

Fins a finals de setembre romandran oberts els aparcaments alternatius de l'antiga discoteca Paladium i dels Estanys, que conjuntament amb l'habitual de la Masia Bas ofereixen més de 800 places gratuïtes, mentre que continuarà en servei el pàrquing de pagament de la plaça del Mil·lenari. L'actuació es va iniciar l'1 de juliol i ha estat vigent durant 10 setmanes consecutives.