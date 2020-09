Una empresa catalana crea una cabina capaç de detectar possibles melanomes

L'empresa emergent catalana Dermavision Solutions ha creat una cabina que, gràcies a la intel·ligència artificial, és capaç de detectar en cinc minuts lesions a la pell sospitoses de ser un melanoma.

Aquesta empresa ha dissenyat una cabina de la mesura d'una persona que fotografia tot el cos de la pacient i identifica les lesions que poden ser cancerígenes mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial. Tot seguit envia un informe amb les dades recollides al dermatòleg perquè aquest faci un diagnòstic.

Dermavision, que disposa d'un prototip funcional, ha rebut un ajut de 75.000 euros per part d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa catalana, a través de la línia «Startup Capital», segons ha informat el departament d'Empresa en un comunicat. L'empresa emergent destinarà els 75.000 euros que ha rebut d'ajuda pública per finançar el seu pla de negoci, cobrir despeses de personal, contractar serveis a tercers, invertir en material i equipaments, llogar espais o elaborar estratègies de comercialització, afegeix.

La Generalitat precisa que l'empresa amb seu a Roses preveu començar pròximament la fase de validació del seu prototip en un hospital. L'empresa explica que aquesta cabina serà com «una mamografia o una ressonància magnètica» que permetrà «digitalitzar tota la informació del pacient».

Intel·ligència artificial

De fet, es tracta d'un dispositiu no invasiu que, després de fotografiar tot el cos del pacient, processa les imatges a través de la intel·ligència artificial per poder alertar de canvis en la mida, el color o la forma d'una piga. El conseller delegat de Dermavision, Narcís Ricart, assegura que el dispositiu no pretén substituir el dermatòleg, sinó posar al seu abast la intel·ligència artificial per a fer un diagnòstic sense haver de recopilar dades de manera manual.

Segons Ricart, «el melanoma és un dels pocs càncers que es poden veure directament, a simple vista, però el problema és que per poder-lo detectar cal fer una revisió periòdica de totes les lesions del cos per identificar qualsevol evolució sospitosa».

«Els dermatòlegs potser no sempre tenen temps de fer aquest seguiment en profunditat, que pot requerir prop d'una hora de reconeixement, fet que acaba implicant que sigui el mateix pacient qui s'hagi d'anar observant, però no sempre ho fa correctament», explica. «Si aquest tipus de càncer es detecta en etapes inicials, és molt més senzill de tractar, però si es desenvolupa, les opcions de sobreviure baixen en picat i esdevé un dels més mortals», conclou el conseller delegat de l'empresa.