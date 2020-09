Girona supera els 11.000 contagis per COVID-19

La regió sanitària de Girona va superar ahir els 11.000 contagis des de l'inici de la pandèmia després de sumar 116 nous positius, un altre cop situant-se per sobre dels 100 contagis diaris. En total, doncs, ja són 11.016 les persones que han estat diagnosticades amb coronavirus des de l'inici de la pandèmia a les comarques gironines, de les quals 8.740 han estat confirmades per PCR. Per altra banda, no hi va haver cap nova víctima mortal a la demarcació, així que el total acumulat es manté en 837. Actualment hi ha ingressades als hospitals gironins 46 persones, dues més que en el balanç anterior. A l'UCI també hi han entrat dos nous pacients, i ara n'hi ha un total de 12.

Tot i això, el risc de rebrot a la província va a la baixa, i en la darrera actualització es va situar en 125,25, una xifra encara alta (a partir de 100 es considera que el risc de rebrot és alt) però 8,11 punts per sota que el dia anterior, quan se situava en 133,36. El pic del risc de rebrot aquest estiu a les comarques de Girona va registrar-se el dia 25 d'agost, quan va arribar a marcar 151,84. També la velocitat de propagació (Rt) va a la baixa, i ahir va situar-se per sota de la barrera de l'1, amb el 0,99. Això vol dir que una persona infectada transmet el virus, de mitjana, a menys d'una persona.

A la ciutat de Salt, on aquest dijous va començar un cribratge, el risc de rebrot es manté alt, estable i se situa en 527,12, mentre que l'Rt està en 1,18. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 582 casos, 19 més respecte a l'últim balanç, i 645 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de tres, un a l'UCI.

A Girona ciutat, el risc de rebrot és de 221,14, mentre que la setmana del 20 d'agost va ser de 206,72. La velocitat de propagació del virus està en 1,17, més alta que en el balanç anterior. La capital del Gironès suma 1.493 casos confirmats per PCR (17 més en comparació amb l'última actualització) i 1.998 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb set persones ingressades per coronavirus, una de les quals a l'UCI.