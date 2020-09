L'executiva del PDeCAT a Tossa de Mar dimiteix i es dona de baixa del partit totalitorum

L'executiva local del PDeCAT a Tossa de Mar va presentar la seva dimissió en bloc després de valorar els desacords entre la formació liderada per David Bonvehí i Junts per Catalunya.

En reunió aquesta setmana, tant el president local, Josep Esteve, com la resta de l'executiva van acordar també donar-se de baixa del partit. Segons l'executiva del partit a Tossa de Mar, a banda dels líders locals també s'han donat de baixa uns 50 associats més a la ciutat, sobre un total de 70.

Sumen al projecte de Puigdemont

En un comunicat, els dimissionaris van assegurrar que «bona part» de l'executiva i alguns afiliats s'han sumat al projecte encapçalat per Carles Puigdemont.

Esteve va encoratjar tots els associats a «retrobar-se per aconseguir la independència de Catalunya» i els va agrair la feina feta.

El passat 1 de setembre també es va dissoldre l'executiva del PDeCAT al Gironès, després que una part important dels seus membres abandonés el partit.

Degoteig de baixes

Continua així el degoteig de baixes entre els militants del PDeCAT després que ara farà una setmana Carles Puigdemont anunciés que estripava el carnet del partit, molest per la decisió de la direcció de portar als jutjats el litigi amb Junts per Catalunya per la propietat d'aquest nom.