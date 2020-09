Rècord de temperatura al mar: la més alta en 26 anys al setembre

L'estació meteorològica de l'Estartit va registrar dissabte la temperatura més alta d'un mes de setembre al mar des de l'any 1994. La xifra rècord es va establir als 25,4 ºC. Concretament, aquesta era la segona temperatura més alta des de 1974, perquè el 6 de setembre de 1994 es van registrar els 25,84ºC a la superfície del mar, convertint-se així en la temperatura de l'aigua més alta d'un mes de setembre fins a l'actualitat.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, amb la tramuntana dels darrers dies, «no massa forta, però persistent, la temperatura de l'aigua més propera a la superfície ha continuat baixant. Malgrat tot, en bona part de la columna d'aigua observada, els valors són superiors a la mitjana climàtica».

I és que durant els últims anys s'ha pogut observar una tendència a l'alça d'uns dos graus de les temperatures del mar enregistrades en aquesta estació, que es prenen regularment a dues milles mar endins del port de l'Estartit i que està especialitzada a recollir i analitzar les dades marítimes des de fa més de 40 anys. En efecte, la mitjana del mes d'agost des del 1974 „quan es van començar a recollir dades„, és de 22,9 ºC; mentre que la mitjana d'aquest agost ha sigut de 24,2 ºC i la de l'agost de l'any passat va ser de 23,6 ºC.

Més calor i més nits tropicals

L'àrea de Girona ha viscut el mes d'agost amb les temperatures mínimes més altes des de 1884, amb una mitjana de 21,1 ºC, cosa que supera el registre de 2003, on es va arribar als 20,8 ºC. D'altra banda, Salt també ha experimentat un agost que ha fregat les temperatures més altes pel que fa a les mínimes, ja que ha arribat a una mitjana de 19,9 ºC, per davant dels 19,7 ºC del 2003.

Les nits tropicals també han arribat als registres rècord aquest any. A Salt n'hi ha hagut un total de 36, i es consolida així com el segon any amb més nits tropicals des de 1999, per sota de les 47 nits del 2003. Les nits tropicals són aquelles en les quals les temperatures no baixen dels 20 ºC.

L'estació meteorològica de Girona-Emili Grahit ha registrat 55 nits tropicals aquest estiu, i es converteix en el tercer any des de 1884 amb més nits tropicals, només superat pel 2003 amb 57 nits i pel 2018 amb 56. Segons el meteoròleg Gerard Taulé, col·laborador de Diari de Girona, aquest estiu ha sigut «normal», ja que les temperatures en general han fregat la mitjana, «amb màximes baixes i mínimes altes». En aquest sentit, durant els tres mesos d'estiu Girona ha tingut una temperatura mitjana de 24,15 ºC, registrant com a màxima absoluta els 37,2 ºC el dia 1 d'agost, «molt per sota de la mitjana de les màximes absolutes de 38,2 ºC i lluny dels 43 ºC que es van viure el 28 de juny de 2019», explica Taulé. Analitzant-les per mesos, el juny va ser el mes menys càlid de l'estiu amb una mitjana de 21,2 ºC; el juliol va registrar 25,7 ºC; i l'agost va ser el més calorós amb 25,9 ºC de mitjana.

Pel que fa als ruixats, l'estiu ha sigut plujós amb un total de 243,5 mm d'aigua acumulats. «Les pluges s'han vist accentuades sobretot al juny, ja que el juliol i l'agost han estat lleugerament per sota de la mitjana. Per exemple, a l'agost només han caigut 47,1 mm, fet força normal, ja que la mitjana es troba als 55,5 mm», conclou el meteoròleg gironí.