Baixen els positius a Girona després de dies a l'alça però augmenten els hospitalitzats

Després de dies a l'alça, en què Girona ha arribat a registrar més de cent positius de coronavirus en 24 hores, ahir el nombre de nous casos va tornar a baixar fins als 70. Això també es deu al fet que durant el cap de setmana es fan menys proves PCR i, per tant, els dilluns Salut sol notificar menys positius. D'altra banda, el risc de rebrot es va mantenir similar al registrat diumenge i, per tant, s'estabilitza. Ahir l'índex era de 125,7, encara elevat. Quant a la velocitat de transmissió del coronavirus, ahir es va mantenir per sota d'1, un paràmetre positiu, segons Salut.

La mala notícia va ser el fort increment d'hospitalitzats. Ahir se'n van sumar set i el total ja s'eleva a més de cinquanta (53). D'aquests, quinze estan a l'UCI, tres més que diumenge.

Tenint en compte els hospitals comarcals, a Blanes hi ha sis pacients ingressats per coronavirus, s'han registrat dos ingressos i cap alta des del recompte de dijous passat. Juntament amb l'hospital de Calella, hi ha onze professionals positius en aïllament. A Figueres, hi ha cinc pacients ingressats i un professional sanitari positiu. Des de l'1 de juliol, a la Fundació Salut Empordà s'han registrat 160 casos positius de coronavirus, s'han donat 63 altes hospitalàries i s'han produït tres defuncions. Després dels brots del juliol, fa setmanes que la situació a l'Alt Empordà està controlada.



Municipis afectats

Quant a municipis de més de 20.000 habitants, Salt i Banyoles són els més afectats pel coronavirus de Catalunya. Després d'uns dies d'estabilització, a Salt ha tornat a pujar el risc de rebrot. Ahir se situava en un índex de 585,67 i va sumar onze casos més respecte a l'últim balanç. Tenint en compte la Regió Sanitària de Girona, el segueix, de lluny, Sant Feliu de Guíxols (229,23), Banyoles (220,92), Girona (218,79), Olot (210,3) i Blanes (155,65). Tots aquests municipis tenen el risc elevat. El que el té més baix és Palafrugell (37,23).

D'altra banda, Banyoles continua tenint la velocitat de propagació més elevada de Catalunya. Concretament, la taxa és de 2,4, això vol dir que una persona infectada en pot contagiar més de dues de mitjana. Segons els paràmetres de Salut, la xifra ideal s'hauria de situar per sota d'1. Tenint en compte la regió de Girona, després hi ha Olot (2,04), Lloret de Mar (2,02), Blanes (1,38), Salt (1,22) i Girona (1,18).

Finalment, a la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 218,79, mentre que la setmana del 21 d'agost va ser de 188,46. La velocitat de propagació del virus està en 1,18 i la taxa de confirmats per PCR és de 96,48 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.503 casos confirmats per PCR –deu més en comparació amb l'última actualització– i 2.008 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb onze persones ingressades per coronavirus –quatre més respecte a l'última actualització– i dues de les quals a l'UCI.



Baixa el risc de rebrot al Ripollès

El risc de rebrot ha baixat a la comarca del Ripollès i se situa en tercera posició a Catalunya. Malgrat tot, segueix sent alt amb una taxa de 339,12. Tenint en compte la Regió Sanitària de Girona, la segueix el Gironès (249,34), el Pla de l'Estany (205,28), la Garrotxa (143,64), el Baix Empordà (110,74) i, per últim l'Alt Empordà (39,74), l'única comarca amb risc mitjà-baix.

Segons informa Salut, des de l'1 de març s'han fet 129.561 proves PCR a la població gironina i la taxa de positius és de 6,8%. En la darrera setmana, en canvi, la taxa de positius és de 7,37%, gairebé un punt per sobre de la mitjana.

Una altra informació interessant que es pot extreure de les dades publicades els darrers dies és l'augment de la mitjana d'edat dels casos positius. Durant els mesos de juliol i agost, havia baixat fins als 37 anys, degut a l'augment del contagi entre els joves. Actualment, la mitjana ha tornat a augmentar i ja supera els 40 anys. La setmana del 21 al 27 d'agost era de 37,6 i la del 14 al 20 d'agost, de 35,59.

Finalment, un 51,07% de positius de coronavirus de la darrera setmana són dones i des de l'inici de la pandèmia fins a l'actualitat, és un 56,98% del total.