Bargalló xifra en 800 els professors amb baixa laboral en l'inici de curs

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va xifrar ahir el personal vulnerable docent i d'administració i serveis en els centres educatius catalans en 1.700 persones, dels quals unes 800 tenen baixa mèdica després d'una avaluació mèdica o per no poder adaptar-se el seu lloc de treball.

En la roda de premsa d'inici de curs, Bargalló va dir que amb la reobertura parcial de juny, un total de 12.800 professionals eren «possibles vulnerables», i que durant l'avaluació mèdica realitzada durant l'estiu a aquells que van manifestar vulnerabilitat, s'ha determinat en 1.700.D'aquests, que sumen docents i personal d'administració i serveis, unes 800 tenen baixa mèdica i la resta s'ha pogut adaptar amb un retorn telemàtic. Bargalló va dir que aquestes 800 baixes mèdiques seran cobertes a partir del 14 de setembre amb substitucions.

El conseller d'Educació de la Generalitat va assegurar que serà un curs «de constant adaptació», però va assegurar que l'escola ja està acostumada a això, i que l'evolució sanitària farà ajustar i matisar mesures durant tot l'any.



Els grups estables, la clau

Pel que fa a la polèmica de les ràtios, el conseller d'Educació va subratllar la clau per mantenir la seguretat sanitària a les escoles durant aquest curs és l'estabilitat i estanqueïtat dels grups-classe. Així, segons les autoritats educatives, que els alumnes només tinguin contacte directe amb els companys de la seva classe i no amb la resta de l'escola és més important que el número d'alumnes per aula en si mateix. A més va indicar que els alumnes amb necessitats especials també es mantindran als seus grups estables.

Respecte a les activitats extraescolars, on es poden barrejar alumnes de diverses classes i escoles, Bargalló va remarcar la importància de seguir les mesures de seguretat tradicionals com mascareta, distància, neteja de mans i desinfecció d'espais. L'objectiu del departament és que hi hagi un màxim de 20 alumnes per aula a Primària, xifra que actualment superen un 30% de les aules dels centres públics. La xifra d'ESO i de l'escola concertada no es coneix encara, però Bargalló va destacar que han baixat i va remarcar que el més important, és l'estabilitat dels grups.