Campdevànol suspèn la Festa Major i la Biennal del Metall pel risc de rebrots de covid-19

L'Ajuntament de Campdevànol ha suspès la Festa Major de la Gala que s'havia de fer del 19 al 22 de setembre per l'alt risc de contagi de covid-19 al Ripollès. El municipi segueix el camí d'altres municipis com Gombrèn i Sant Joan de les Abadesses que també ho han cancel·lat. La decisió s'ha debatut amb els membres de la comissió de festes i tothom ha coincidit que calia prioritzar la seguretat i prevenció. De forma simbòlica el diumenge i el dilluns, a través de Live FM, es podrà sentir la Dansa de La Gala de Campdevànol, a les 18 h. moment en què es balla a la Festa Major. Aquesta iniciativa ja es va fer durant el confinament, però ara es podrà sortir al carrer per ballar-la, sempre seguint les mesures de prevenció i seguretat.

Per aquest mateix motiu, l'Ajuntament de Campdevànol també ha anunciat que suspèn la Biennal del Metall que es fa cada dos anys. La fira, que s'havia de celebrar a l'octubre, és un espai de trobada d'empreses, institucions, forjadors artístics i persones vinculades al món del ferro. Un dels principals objectius és difondre el coneixement del sector metal·lúrgic, la forja artística i tot el llegat històric que vincula Campdevànol al ferro des de l'època medieval.