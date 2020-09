En Comú Podem es reuneix a Olot amb els sindicats de les indústries càrnies

La presidenta del grup parlamentari Catalunya En Comú Podem Jèssica Albiach, dissabte, es va reunir amb el secretari de la Federació d'Indústira de CCOO-CCGG, Josep Serra, i diversos sindicalistes del sector de les càrnies per conèixer la problemàtica del sector a la Garrotxa.

Albiach va destacar que la indústria de l'agroalimentació és la més important de Catalunya. Va precisar que està per davant de la indústria de l'automòbil i de la farmacèutica. Segons ella, el sector càrni representa un 30% de les exportacions. La líder dels comuns va destacar que les càrnies són «un sector econòmic dinàmic per la comarca, però les condicions laborals no sempre són les adequades» i, a més, va senyalar que «han estat en el punt de mira perquè per les condicions de les instal·lacions també poden ser un focus de rebrot en el cas de la covid-19».

Albiach va plantejar que el motiu de la trobada va ser conèixer de primera mà les condicions de treball del sector sense anar contra cap empresa.