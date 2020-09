Intenten forçar, en ple dia, un caixer automàtic en un cèntric carrer de Camprodon

La Guàrdia Municipal amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra investiga qui va intentar forçar el caixer automàtic del Banc de Santander al carrer València de Camprodon

L'avís del fet que algú intentava forçar el caixer va tenir lloc el dissabte, dia cinc de setembre, a les 12.15 hores del matí. Es tracta d'una hora en la qual el carrer València està força concorregut.

Per tal d'intentar treure diners o obtenir informació del caixer, van fer servir un instrument i van espatllar el caixer. La versió que corria ahir per la localitat era que algú va fer una bretolada amb l'ànim d'obtenir diners del caixer de manera irregular.

Els caixers bancaris tenen càmeres de gravació que guarden imatges de tot el que s'hi fa. Un cop va haver comprovat el mal estat del caixer, la Guàrdia Municipal el va precintar.

Així, el caixer va quedar fora de servei tot el diumenge, dia 6 de setembre, i ahir, dia 7 de setembre. Ahir al matí, va continuar la investigació dels agents de la Guàrdia Municipal.

Treure els diners que es guarden dins un caixer automàtic és complicat i quasi impossible sense recórrer a l'ús d'explosius o l'encastament de vehicles contra les parets per ensorrar-les, treure el caixer i endur-se'l a un altre lloc per esbotzar-lo amb tranquil·litat. L'últim robatori d'aquest tipus va tenir lloc fa pocs dies a Serinyà. Els Mossos van poder localitzar i recuperar el caixer a Argelaguer sense que els lladres l'haguessin pogut forçar. L'altre mètode és el de la inserció de material explosiu dins del caixer per fer-lo explotar a distància i fer sortir els diners.



Caixers tancats per sempre

Les destrosses per intentar forçar els caixers automàtics dels bancs i sobretot els intents de robar-los amb el mètode d'impulsar un vehicle i emportar-se el caixer enter fa que localitats com Tortellà i Sant Jaume de Llierca faci temps que estiguin sense caixer amb les consegüents molèsties per als veïns.