Material pendent i dubtes a resoldre a sis dies del nou curs

El nou curs escolar serà el més incert de les últimes dècades, i als centres educatius catalans el torn els arribarà d'aquí a sis dies. Precisament, el president de la Generalitat Quim Torra va reunir-se ahir amb la Junta Central de directors de primària i secundària per resoldre dubtes relacionats amb les mesures de seguretat a les escoles.

Per ara, segons van indicar a aquest diari els portaveus gironins, gran part dels centres encara no han rebut tot el material requerit per iniciar el curs amb seguretat. Joan Cumeras, portaveu dels directius de secundària, sosté que «el material arriba en comptagotes». Manquen equipaments informàtics i material de protecció i higiene, que en algunes escoles ja els ha arribat però que la majoria encara està pendent, una situació que molts centres opten per resoldre adquirint-ho amb els seus propis recursos. A primària, segons la portaveu Anna Camps, els equips de protecció «estan arribant» durant aquests dies, però s'han trobat que els toca un termòmetre per escola i que «no és suficient», fet que ha provocat que hi hagi centres que han optat per comprar-ne més.

Amb un temporitzador que ja s'acosta a zero, els centres gironins han dedicat tots els esforços a preparar-se per totes les casuístiques possibles, tot i que tenen «molt clar» que no es podrà evitar que sorgeixin situacions imprevistes i que potser tocarà confinar aules. En cap cas es preveu un tancament generalitzat de les escoles, i com a últim recurs es preveu que siguin centres concrets que es quedin sense període lectiu durant un temps determinat. Segons Camps, el més important és que professors i alumnes no surtin del grup estable: «Les relacions entre professors i alumnes canviaran i tots ho haurem de respectar, i les famílies també s'hi hauran d'implicar perquè tot funcioni», assegura. En tot cas, va indicar que totes les escoles ja estan «preparades» per si s'ha de tornar a optar per la via telemàtica. Sobre les ràtios, va explicar que hi ha escoles que superen els 20 alumnes per aula que recomana Educació, però que el departament «prioritza» que siguin grups estables. Tot i això, Salut recomana que es desdoblin sempre que sigui possible.

Durant la reunió amb Torra, la junta gironina va traslladar a Educació que es prengui la temperatura als alumnes del transport escolar per facilitar la tasca al professorat. El conjunt de directors de Catalunya va demanar que les institucions canalitzin en un únic missatge els seus discursos per no crear confusió, i els van demanar claredat. Per últim, Camps va explicar que cada escola tindrà un sanitari de referència a qui se li podrà consultar, i va alertar que tot i que és normal que els pares pateixin per la salut dels seus fills, els nens han d'anar a l'escola, ja que «tenir-los en una bombolla no és positiu per ells».



«Respecte» més que por

Des dels instituts de secundària viuen el nou curs amb «respecte i molta responsabilitat». El portaveu de la junta de centres de secundària, Joan Cumeras, va explicar que «ens hem preparat de la millor manera possible», però que hi ha diversos temes que encara s'han de resoldre amb Educació: la presa de temperatura i les entrades i sortides dels centres. «Demanem més concreció sobre com es duran a terme, ja que per més que des de dins es planifiqui bé l'hora de les arribades, cal que totes les parts estiguin conscienciades», va indicar. Cumeras va assegurar que gran part dels centres de secundària gironins han optat per la presencialitat, i que seran excepcions els casos on la manca d'espai i els problemes amb les ràtios (a secundària són de 30 alumnes per classe) impossibiliten treballar sempre a l'aula. Per garantir el compliment de les ràtios el departament ha contractat més professorat, que tot i que Cumeras afegeix que no és «la dotació desitjada», ha permès a diversos centres que superaven les ràtios poder desdoblar cursos amb 22 i 24 alumnes. «Molts centres hem hagut d'eliminar pràctiques de laboratori i biblioteques. Ens ho prenem com un fet temporal, perquè a llarg termini no és una solució ideal», va incidir. Segons el portaveu, el «cavall de batalla» dels instituts és garantir que el dret a la salut no posi en risc el dret a l'educació, i que la pandèmia no s'emporti tota una generació.