Un nen resulta ferit per l'atac d'una vaca a Riu de Cerdanya

Un nen de 13 anys ha resultat ferit aquest dilluns al vespre al municipi de Riu de Cerdanya per l'atac d'una vaca, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van tenir lloc a les 19.37 hores a la zona del refugi del Serrat de les Esposes.

El nen es trobava amb la família caminant per una pista forestal, la que porta a la barraca de Sansa Morta i al barranc del Grau de l'Ós, quan va ser enganxat i tombat a terra per l'animal per motius que es desconeixen. A conseqüència de l'atac va patir ferides a la cara i va perdre la consciència durant uns minuts, segons les mateixes fonts.

Va ser el guarda del refugi qui el va socórrer i el va traslladar a l'edifici, mentre esperaven que arribés l'helicòpter dels Bombers, que va traslladar l'infant fins a un punt de més fàcil accés on hi havia una ambulància del SEM.

El nen va ser traslladat a l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya amb diagnòstic menys greu, segons han detallat les mateixes fonts, tot i que en un principi les lesions semblaven de més gravetat. També es van activar dues dotacions terrestres dels Bombers.