Els Premis Banyolí de l'Any tornen amb una edició especial pel COVID

L'Ajuntament de Banyoles ha decidit tirar endavant la 12a edició dels Premis Banyolí de l'Any que es faran el proper 25 de setembre en un acte reduït al Claustre del monestir de Sant Esteve. L'edició d'aquest any no comptarà amb el tradicional sopar que acompanya els premis degut a la situació actual amb la pandèmia de la covid-19. L'acte de lliurament es farà en petit format i comptarà amb un reduït grup d'assistents que l'ajuntament procurarà que sigui representatiu de la societat banyolina. A més, serà retransmès en directe per streaming.

Aquest any el Banyolí de l'Any comptarà amb un premi especial per reconèixer Els diferents col·lectius que han lluitat contra la pandèmia com ara els sanitaris, els cuidadors de residències de la gent gran així com els equips d'emergència, protecció civil i cossos policials.

Els premis Banyolí de l'Any tenen quatre categories: el premi a la Millor Iniciativa Empresarial, a la Millor Iniciativa Social, el de Trajectòria Personal i el mateix premi del Banyolí de l'Any. Aquest guardó, el més rellevant, ha estat concedit al cineasta Albert Serra, al cardiòleg Josep Brugada, o al grup coral i teatral Cor de Teatre, entre d'altres.