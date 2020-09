Èxit de participants en el primer dia de cribratges massius a Sant Joan de les Abadesses

El primer dia de cribratge massiu a Sant Joan de les Abadesses va finalitzar amb bona afluència de participants. De fet es van superar les expectatives previstes i es van realitzar un total de 715 proves –Salut havia previst fer-ne 1.000 en dos dies. Des de primera hora es va mantenir la cua de persones que van acudir al pavelló municipal per fer-se la PCR de forma voluntària. Si bé la crida es dirigia a persones d'entre 16 i 60 anys que viuen o treballen al municipi, la prova s'ofereix a tothom. La setmana passada es van detectar cinc rebrots amb 34 positius per coronavirus i Salut confia que el cribratge faci aflorar els asimptomàtics i tallar la transmissió. A fora del pavelló, desenes de persones s'esperaven amb les mascaretes posades i guardant distàncies. «He vingut d'hora perquè treballo i ara ho podia fer», explicava Xavier Verdaguer. Va afirmar que no estava preocupat per l'increment de casos. «Segurament al març també va passar, però com que no es feien proves no se sabien els casos». Salut va avançar que s'està treballant en un tercer cribratge a les comarques gironines i s'espera que avui s'obtinguin els resultats del cribratge de Salt.