Els barracons de deu centres educatius no es treuen «per si fan falta»

La pandèmia ha frenat les intencions que el Departament d'Educació tenia per reduir el nombre de barracons a escoles i instituts de les comarques gironines. Així, en deu centres de la província on s'havien de retirar els mòduls prefabricats, s'ha decidit mantenir-los perquè, davant la situació de la covid-19, «podrien ser necessaris», tal com explicava ahir el director de serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras.

Per contra, s'han instal·lat mòduls nous en quatre centres més: a l'institut La Miquela, de Bescanó; l'institut escola El Bruel, d'Empúriabrava; l'institut Sant Quirze, de Lloret de Mar, i l'Institut Germans Vila Riera, de Camprodon.



Sis centres docents nous

Aquest curs es posaran en funcionament dos nous instituts, l'institut Nou de Palafrugell, al Baix Empordà, i l'institut Peralada, a l'Alt Empordà. Aquest últim, segons va explicar Fonalleras, servirà per «treure pressió» a l'únic institut de les rodalies de Figueres, que se situava a Vilafant.

També hi ha dues escoles que amplien la seva oferta educativa a la secundària, i que passen així a formar part de la categoria d'institut escola. Es tracta de l'institut iscola Vila-romà de Palamós i l'institut escola Greda d'Olot.

A més, la fusió de dos centres educatius de primària i secundària ha donat lloc a dos nous instituts escola: el de Caritat Serinyana - Cap de Creus a Cadaqués, i el de Ribes de Freser, a la població del mateix nom.

Les fusions i ampliacions fan que el nombre de centres públics d'ensenyament es mantingui a 453, igual que l'any passat. En canvi, els centres privats, que inclouen els concertats, perden dos centres -ambdós d'educació infantil- i es queden a 93.



Inversions en marxa

Fonalleras també va explicar l'estat de les inversions que estan previstes pel Departament d'Educació per aquest curs sobre 15 centres educatius del territori. L'institut de Vilablareix i el de Caldes de Malavella es troben en fase d'execució d'obres dels edificis de nova construcció -tot i veure's interrompudes a causa de l'estat d'alarma-, juntament amb l'ampliació de l'institut Josep Brugulat de Banyoles.

Els altres centres que rebran inversions per noves construccions, transformacions i ampliacions són: l'escola Gegant del Rec i l'institut Salvador Sunyer (Salt), l'escola Josep de Ribot Olivas (Vilamalla), l'escola Vall-llobrega (Vall-llobrega), l'institut Ermessenda (Girona), l'institut-Escola Salvador Vilarrasa (Besalú), l'institut de Vilafant (Vilafant), l'escola Sant Jordi (Bonmatí), l'escola Gonçal Comellas (Avinyonet de Puigventós), l'escola Alzines Balladores (Sant Feliu de Buixalleu), l'escola Fanals d'Aro (Castell-Platja d'Aro) i l'escola Madrenc (Vilablareix).

Aquestes inversions representen, en conjunt, un import total de 69.702.214 euros.

El director territorial d'Educació a Girona també va informar de les actuacions de reforma, ampliació i millora que s'han dut a terme durant l'estiu, entre les quals destaca l'ampliació de l'escola Joan Maragall de Santa Pau, a la Garrotxa. Les inversions d'aquesta categoria ascendeixen a més de 2 milions d'euros.

Finalment, també es vol engegar un pla pilot que posaria en marxa un conjunt d'escoles rurals. Hi ha deu municipis que s'hi han interessat, alguns dels quals havien tingut un centre educatiu en el passat.