Continua l'avís per pluja intensa amb especial focus a partir del migdia a la Selva

Continua l'avís per pluja intensa avui amb especial focus a partir del migdia a la Selva.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté encara l'avís vigent i poden caure 20 litres en mitja hora.

La resta de la demarcació pot veure algun ruixat però no es troba en aquesta àrea d'alerta.

Les últimes precipitacions han deixat fins a 34,5 litres a Portbou i 28,4 a Queralbs.

S'han centrat bàsicament en les comarques de l'Alt Empordà i les d'interior, com el Ripollès i la Garrotxa.

Finalment, la borrasca no ha deixat grans acumulacions de matinada com estava previst. Els registres no superen els 40 litres en cap de les estacions meteorològiques gironines.

Les acumulacions de pluja més destacades entre l'aigua caiguda ahir i avui són les següents:



Portbou: 34,5 litres

Queralbs - Núria: 28,4 litres

Molló: 28 litres

Ulldeter - Setcases: 24,3 litres

Espolla: 23,5 litres

Espolla: 23,4 litres

Meranges: 20,3 litres

Olot: 19,3 litres

Roses: 19,4 litres



Pel que fa a l'onatge, avui es manté el mar tranquil. El pic més alt d'onatge a la boia del cap de Begur ha estat de 1,33 metres pels volts de les tres de la matinada. Aquest matí a l'Escala per exemple, la mar estava ben plàcida i tranquil·la.

La previsió meteorològica per a les pròximes hores en format vídeo: