La Diputació destina 30.000 € a facilitar l'accés a l'educació en línia a escoles de vuit municipis

La Diputació de Girona destinarà 30.000 euros a facilitar l'accés a l'educació en línia en 26 centres de màxima complexitat de vuit municipis de la demarcació. Així ho ha aprovat la Junta de Govern d'aquest dimarts, que ha donat llum verda a la resolució d'aquesta línia de subvencions extraordinària del Servei d'Educació. Les ajudes serviran per finançar despeses d'accions de suport o de funcionament d'aquests centres educatius ocasionades per la pandèmia. En concret, es destinaran a l'adquisició de recursos per a l'ensenyament telemàtic, la compra de dispositius digitals i la contractació de dades o wifi, entre altres accions. A més, es finançarà l'atenció psicopedagògica de l'alumnat en risc d'exclusió social.

L'objectiu principal és que l'alumnat no es quedi al marge de l'educació, especialment en períodes de confinament i d'educació virtual, i evitar la bretxa digital.

Aquesta línia de subvenció s'adreça als ajuntaments de la demarcació que disposin de centres de màxima complexitat als seus municipis i que estiguin reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. S'hi han acollit els de Girona, Salt, la Bisbal d'Empordà, Olot, Castelló d'Empúries, Palafrugell, Lloret de Mar i Sant Pere Pescador.