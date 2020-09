L'Ajuntament d'Olot ha d'allargar el termini de les obres de l'espai Cràter

L'Ajuntament d'Olot ha hagut d'allargar el termini de les obres de l'espai Cràter per compensar els dies d'aturada de les obres durant el confinament de la covid-19. La pròrroga va ser aprovada en l'últim ple amb els vots a favor de JuntsxCat i PSC, l'abstenció d'ERC i el vot en contra de la CUP.

El canvi de dates va ser explicat en l'últim ple per la regidora Montserrat Torras (JuntsxCat). Segons ella, l'Ajuntament ha hagut de prorrogar en 25 dies laborables cada contracte. Va recordar que la licitació es va dividir en tres lots. Així, el primer lot va ser atorgat a la Constructora del Cardoner i finalitzava el 28 de maig del 2021. Amb l'aturada i l'aplicació dels 25 dies laborables, la finalització de les obres ha quedat per al per al 31 de juliol del 2021. En aquesta data han d'acabar la construcció de l'edifici i la urbanització. El cost de l'adjudicació és 2.145.000 euros en el pressupost del 2020 i en 913.216 euros al 2021.

El segon lot va ser adjudicat a l'empresa Indissoluble, SL. L'adjudicació es va fer per acabar el 21 de juliol i amb la prorroga té temps fins al 25 d'agost del 2021. Aquest lot correspon a l'execució del projecte museogràfic. El cost de la implantació museogràfica es reparteix en 1.097.107 euros en el pressupost del 2020 i en 392.132 euros en els pressupost del 2021.

El tercer contracte és amb l'empresa Colomer-Rifà. Montserrat Torras va explicar que «aquest compromís està vinculat directament amb la Constructora del Cardoner». Va apuntar que el nou límit ha quedat establert fins al 3 de juliol del 2021. Aquesta empresa es fà càrrec de la direcció, coordinació de seguretat de l'obra. El cost de la intervenció de Colomer-Rifà previst és de 76.000 euros repartits en dos anys.

En la seva intervenció, el portaveu de la CUP, Lluís Riera, va criticar que, tot i la incertesa provocada per la covid-19, hi hagi projectes que no s'aturin. Va recordar que la CUP sempre ha estat en contra de la infraestructura. Riera va retreure una inversió tan important. «Tot i tenir molts edifics buits», va dir.

En canvi, Josep Guix, portaveu del PSC, va ressaltar l'aspecte tècnic de la pròrroga i va recordar que els contractes afectats pel confinament de la covid han de ser prorrogats per llei. Guix va indicar que, com sempre, votaria a favor de quasi tot el que afecta l'espai Cràter. Va definir l'obra de molt important per al futur d'Olot.

L'última intervenció va ser la de Josep Quintana, portaveu d'ERC. Quintana va definir la pròrroga com un tràmit admistratiu. Així va exposar «tot i que el projecte no ens agrada, nosaltres ens abstindrem».



Una equipament invisible

Una equipament invisible

L'efecte visual de l'estat actual de l'obra presenta uns grans murs de formigó que s'eleven des d'una profunditat. Encara costa d'imaginar però ha de ser quasi invisible des de l'exterior. Els visitants es trobaran amb un promontori, sobre el qual s'assentarà un bosc típic de la comarca. Al mig del bosc i hi haurà l'entrada. Un cop dins es trobaran amb la sala principal, on podran viure l'experiència de veure una eurupció volcànica per dins. Imatges, sorolls o olors faran que els visitants puguin trobar-se a l'interior d'una de les més potents mostres del poder de la natura. O sigui, la pujada de la lava de l'interior de la terra cap a la superfície.

