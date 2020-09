Els municipis no volen cedir el superàvit

Els municipis gironins que tenen més superàvit no transferiran els seus estalvis a l'Estat. L'acord assolit el passat 4 d'agost entre el Govern i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) no ha estat acollida amb bons ulls a les localitats amb més estalvis, que són Roses (19,5 milions), Sant Feliu de Guíxols (9,8 milions), Castelló d'Empúries (9,7 milions) i Begur (8,6 milions). En el cas de Palafrugell (12,6 milions), el consistori va informar que encara està estudiant la proposta.

La informació facilitada pel Govern de l'Estat a Diari de Girona permet conèixer quins municipis gironins tenen superàvit -194 de 221- i indica la primera part del prèstec que l'Estat retornaria (un 35%) a cada municipi entre finals d'any i l'any vinent en cas que s'acollíssin a l'acord. La proposta de l'Estat ha estat durament criticada per molts municipis catalans i gironins, i de fet només els ajuntaments amb governs del PSC s'hi han mostrat interessats a debatre-ho, amb poques excepcions. En el cas de Roses, va fer pública la seva negativa pocs dies després de conèixer-se l'acord a través d'un comunicat taxatiu on l'Ajuntament va subratllar que «la funció dels ajuntaments no és la de fer de bancs de l'Estat». I és que una de les principals polèmiques de l'acord rau en què la seva adhesió implica que el Govern és qui posa els terminis de retorn i decideix en què es poden gastar les partides.

De fet, molts municipis gironins han optat per dur al ple la moció per la suficiència financera dels ens locals, impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i que té l'objectiu de reclamar que l'Estat els permeti fer ús de tots els seus actius «sense condicions». Begur i Olot són alguns dels municpis gironins que han optat per aquesta via. D'altres preveuen fer-ho els propers dies, com Castelló d'Empúries o Riudellots de la Selva.

Per la seva banda, l'Associació de Municipis per la Independència ha impulsat un manifest dirigit als seus afiliats perquè no cedeixin els seus romanents. Segons fonts de l'entitat, de moment s'hi han adherit una quinzena de municipis gironins, i es preveu que al llarg del mes i a mesura que s'activin els consistoris la xifra vagi a l'alça.



Xoc frontal

L'acord del Govern i la FEMP ha provocat una cadena de crítiques a escala estatal, i a escala catalana ciutats com Barcelona i Badalona ja es van posicionar clarament en contra. Els municipis amb govern d'ERC també han assegurat que no entregaran els romanents.