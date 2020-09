Ratxes de 100 km/hora i onades de 3,6 metres, la prèvia del temporal d'avui

Les comarques gironines van viure ahir els primers símptomes del temporal que de matinada i sobretot durant tot el dia ha d'afectar el territori en forma de precipitacions, vent i mala mar.

Entre els primes senyals d'aquest canvi fort de temps hi ha les ràfegues potents de vent. El gregal i també la tramuntana es van deixar sentir en diverses àrees de la demarcació.

A Portbou gairebé es va assolir un cop màxim de 100 quilòmetres per hora (99,36) i en punts on no és tan habitual el fort vent també va haver-hi ratxes destacables. Al Baix Empordà, per exemple, es van superar els 40 quilòmetres per hora en diverses estacions meteorològiques. A la Bisbal es va arribar als 44 quilòmetres i a Castell-Platja d'Aro, la ratxa màxima va superar els 45 quilòmetres.

A banda del vent, ahir també es va poder veure més onatges en punts de la Costa Brava. A l'Escala -com es veu a la fotografia- ja hi havia molt moviment marítim, una tònica que avui encara es farà més present, segons les previsions. A la boia del Cap de Begur, que està instal·lada a mar endins en aquesta àrea del Baix Empordà, es va registrar un pic màxim de 3,6 metres d'altura. Un onatge que està previst que vagi a més al llarg d'avui.

Un aspecte al qual s'haurà d'estar atent avui és de la pluja. Ahir ja van començar les precipitacions però avui està previst que hi hagi el plat fort. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que s'espera tot un dia passat per aigua. Unes tempestes que afectaran de valent les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. El litoral serà l'àrea més perjudicada. Es podran acumular quantitats abundants de precipitació.



De 50 a 100 litres en 24 hores

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja, que preveu xàfecs que puguin acumular 20 litres en mitja hora. També hi ha previsió d'acumulació que pot anar de 50 a 100 litres en 24 hores. Aquest nou episodi arriba després que entre diumenge i dilluns s'acumulessin prop de 50 litres a Mieres.

La situació meteorològica que s'ha instal·lat en les últimes hores a les comarques gironines ve motivada per la instal·lació d'una depressió, que d'entrada es preveia que podria tenir característiques tropicals i s'havia d'instal·lar a les Balears. El Meteocat però ahir va assegurar en un comunicat que finalment els models indiquen que finalment no serà tan profunda ni propera a la costa catalana com apuntaven en simulacions anteriors.

Tot i això, en altura la depressió es mantindrà prop de Catalunya fins dijous a la tarda i persistirà la inestabilitat, amb possibilitat de xàfecs localment intensos que podrien donar lloc a fenòmens de temps violent, en especial dimecres a la tarda. D'altra banda, el vent de gregal es reforçarà al sector central del litoral.