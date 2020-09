La residencia Montsacopa d'Olot detecta tres residents més amb coronavirus i arriba als quinze casos

Les proves PCR realitzades als usuaris de la residència Montsacopa d'Olot ha detectat tres casos més de coronavirus deixant un total de quinze usuaris positius. A més, també han trobat nous positius entre els professionals del centre, arribant als sis treballadors. Els usuaris ja s'han traslladat a la zona d'aïllament que va habilitaar la residència des de la setmana passada. En les últimes hores un dels residents ha mort mentre estava en aïllament. L'entrada d'aquesta malaltia a la residència va detectar-se la setmana passada quan una treballadora va fer-se la PCR i va sortir positiu. Això va obligar a fer una prova a tots els usuaris que havien estat en contacte amb ella, així com també als treballadors.

Una vegada haver detectat aquests primers dotze casos de residents afectats per la malaltia se'ls va separar i traslladar a una zona de la residència per guardar aïllament i evitar qualsevol contacte amb la resta d'usuaris. Per altra banda, es va fer una prova PCR a la resta de residents per poder detectar altres contagis. Finalment, el global és de 21 casos en el centre.

Ara, el Departament de Salut farà un seguiment de cada cas. Mentrestant, el centre segueix aplicant les diferents accions previstes en el Pla de Contingència que té la residència Montsacopa d'Olot per fer front a la covid-19.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus