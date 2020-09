Salut prepara un protocol «més flexible» per a visites i sortides

El Departament de Salut ultima un protocol per fer «més flexible» la normativa respecte a visites i sortides a les residències. El director estratègic d'Atenció Primària, Rafa Ruiz, va reconèixer a TV3 que calia «afinar» aquesta qüestió i que publicaran el nou protocol aviat. Les noves directrius establiran que es tindrà més en compte la situació epidemiològica de la residència i no tant la de l'entorn on es troba, tot i que també s'haurà d'avaluar. La idea és que els familiars puguin veure els residents un mínim d'un cop per setmana. Actualment, el 95% de les residències estan en situació verda o taronja. «Això vol dir que tenen el virus controlat», va afirmar Ruiz.