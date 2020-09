USTEC creu que les ràtios d'Educació a Girona són una "presa de pèl" i demana més professors

El sindicat USTEC-STES a Girona critica que el Departament d'Educació hagi fet "obres d'enginyeria" per mantenir les ràtios a la demarcació malgrat la pandèmia. Segons el portaveu del sindicat, Xavier Díez, el fet que hi hagi 18,5 alumnes per cada grup estable a primària i 24,8 a secundària és una "presa de pèl", ja que cal "contractar més professorat i buscar més espais" per aconseguir grups més reduïts. A més, Díez ha recordat que les comarques gironines són "líders en l'ús de barracons" fet que posa de manifest una "manca d'infraestructures". Díez ha assenyalat que aquestes xifres són conseqüència de les retallades que es van fer al sistema educatiu durant la crisi econòmica ara fa deu anys.

El sindicat USTEC-STES no aprova les ràtios que el Departament d'Educació ha presentat a la demarcació de Girona per aquest curs. Aquest dimarts, Educació anunciava que els grups estables tindrien de mitjana 18,5 alumnes als cicles d'Infantil i Primària, mentre que a l'ESO augmentarien als 24,8.

Segons el portaveu gironí, Xavier Díez, això és una "presa de pèl", ja que creuen que el Departament hauria d'haver contractat "més professorat" per poder disminuir el nombre d'alumnes per cada grup. A més, Díez també ha demanat a Educació que busqui "més espais" per esponjar els grups.

De fet, el sindicat ha lamentat que el Departament no hagi escoltat les demandes que porten fent tot l'estiu. "Els hi vam dir, però no n'han fet cas", ha afegit el portaveu d'USTEC. Per altra banda, Díez creu que aquestes xifres són una "obra d'enginyeria" per amagar les ràtios d'aquest curs 2020-2021 a la demarcació.

Els alumnes per cada classe seran de 20,04 a P3 i 27,47 a 1r d'ESO. Un fet que es reduirà amb l'aplicació dels grups estables, amb menys alumnes per classe. De tota manera, Díez ha apuntat que aquest augment de ràtios amaga la manca de contractació de docents estructural.

El portaveu del sindicat ha recordat que aquest curs hi haurà 2.691 alumnes més en tot el sistema educatiu públic, un augment del 2,19% respecte l'any anterior. Per contra, les contractacions en places estructurals arriben a les 24,5 places. Segons Xavier Díez, això representa que "per cada docent contractat hi ha 120 alumnes" que s'incorporen al sistema educatiu.



USTEC creu que els protocols són un "desgavell"

Per altra banda, el sindicat també ha lamentat el "desgavell" que hi ha en protocols a menys d'una setmana per començar el curs acadèmic. Segons el portaveu gironí, el Departament ha enviat protocols molt seguits i moltes vegades "contradictoris", fet que genera "desconcert, angoixa i irritació" entre el professorat.

Xavier Díez creu que el sistema educatiu públic "és un vaixell que durant 10 o 15 anys no s'ha fet cap manteniment i ara ens acostem a una tempesta". El líder d'USTEC a les comarques gironines ha lamentat que aquest vaixell pugui "naufragar" aquest curs davant de la pandèmia, tot i que demana que s'escolti a la comunitat educativa per seguir navegant.