Almenys set escoles de Girona faran servir edificis municipals, places o parcs

Els centres educatius s'estan acabant de posar a punt Els equipaments educatius estan preparant-se per l'arribada dels alumnes, com l'escola bressol l'Olivera, a Montilivi -imatge de l'esquerra. Ahir el regidor d'Educació hi va fer la roda de premsa -imatge de la dreta.

Els centres educatius s'estan acabant de posar a punt Els equipaments educatius estan preparant-se per l'arribada dels alumnes, com l'escola bressol l'Olivera, a Montilivi -imatge de l'esquerra. Ahir el regidor d'Educació hi va fer la roda de premsa -imatge de la dreta. marina lópez (ACN) / Marc martí

Set centres educatius de Girona faran classes o l'esbarjo en espais públics o en equipaments municipals per esponjar els seus eificis i garantir les distàncies entre els alumnes. Són pavellons, aules d'edificis de titularitat pública, parcs públics i places.

L'escola Santa Eugènia tindrà un espai a La Marfà i a l'escola Municipal de Música per tal de poder desenvolupar el projecte Montsalvatge d'educació musical. L'escola FEDAC - Pont Major tindrà accés al camp de futbol del Pont Major i l'institut Ermessenda comptarà amb més hores d'ús del pavelló de Palau.

A més, l'escola Annexa Joan Puigbert i l'Eiximenis podran fer pati al parc de Vista Alegre i a la plaça de Josep Pla; l'institut Jaume Vicens Vives utilitzarà el parc de Vista Alegre i els jardins de Fora Muralla per fer educació física, i l'escola Vedruna anirà a la plaça d'Espanya. Aquests és el llistat a dia d'avui, però, encara s'estan estudiant dues peticions recents més, segons va apuntar ahir el regidor d'Educació, Àdam Bertran.



Sectoritzacions i més fonts

A l'interior dels centres s'han fet diferents actuacions per intentar evitar contagis. S'ha sectoritzat el pati, el menjador i dormitoris de les escoles bressol municipals i s'han ubicat més punts d'aigua per poder-se rentar les mans a patis de centres com l'Àgora i al Cavall Fort. També s'han fet tractaments de desinfecció de circuits d'aigua calenta d'ús sanitari.

El regidor d'Educació va remarcar que durant el curs aniran sorgint noves necessitats que l'Ajuntament, conjuntament amb la comunitat educativa, els pares i els serveis tècnics, abordaran de manera «quirúrgica» per donar-hi resposta «sense dilacions».

El consistori també ha aplicat diferents mesures per accedir als recintes educatius amb seguretat i amb distància. Durant l'estiu, s'han ampliat i pacificat les zones d'entrada i sortida dels centres educatius. Per un costat, s'han eliminat aparcaments i s'han delimitat espais amb blocs de formigó ( new jerseis) a les escoles Àgora, Carme Auguet, Joan Bruguera, Pericot, Migdia, Marta Mata i Font de la Pólvora, a l'escola bressol Cavall Fort i als instituts Montilivi i Narcís Xifra i Masmitjà. Per l'altre costat, s'ha previst tancar carrers o carrils per a les entrades i sortides dels alumnes a les escoles Cassià Costal, Balandrau i Annexa Joan Puigbert.

A més, es coordinarà amb la Policia Municipal i Protecció Civil per vetllar la seguretat i el trànsit en aquells entorns escolars que no ha estat possible fer-hi una intervenció de millora dels accessos, com són el CEE Font de l'Abella, el CEE Palau i l'Escola Vedruna. També s'han ampliat les places d'aparcament de bicicletes en alguns espais i s'han desplaçat contenidors , com ara a l'escola Sagrada Família.