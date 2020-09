Banyoles inverteix 50.000 euros en mesures contra la Covid-19 per a l'inici del curs escolar

Els centres escolars de Banyoles començarà dilluns el nou curs escolar amb els equipaments i els espais adaptat a la normativa per evitar contagis de covid-19. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, han invertit 50.000 euros en mesures concretes com senyalitzar i esponjar espais o intensificar la neteja per garantir un retorn a les aules el més segur possible. El Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles ha treballat conjuntament amb les diferents escoles i instituts per habilitar espais, definir noves entrades als centres i reforçar la desinfecció dels edificis. Començaran el nou curs 2.185 alumnes d'educació infantil i primària i 1.549 alumnes d'ESO.

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, ha afirmat que serà un curs "incert" que requerirà d'adaptacions constants, però ha remarcat que des dels diferents centres escolars, amb el suport del Servei d'Educació, han treballat diferents escenaris per afrontar-los amb les màximes garanties, tant per a l'alumnat i les seves famílies com per als equips.

En aquest sentit, Ester Busquets ha afegit que a Banyoles han tingut dos precedents que els fan ser "positius". D'una banda, la represa de les classes a l'escola bressol municipal La Balca el juliol passat i, de l'altra, els casals d'estiu de les diferents entitats de lleure que. Dues experiències que, apunta la regidora, han anat "molt bé".

L'ajuntament ha treballat amb els centres per delimitar els diferents espais als mateixos edificis per garantir els grups bombolla com, per exemple, habilitar elements divisoris als patis per evitar que es creuin els diferents grups; senyalitzar nous passos de vianants, establir noves zones d'aparcament o instal·lar nous aparcaments per a bicicletes per a les noves entrades que s'han marcat als centres.

També han reforçat el servei de neteja i, a partir de dilluns, cada centre durant l'activitat lectiva tindrà personal de neteja amb caràcter permanent a l'edifici per garantir la neteja i desinfecció dels espais.

Pel que fa als equipaments, el consistori ha cedit també espais a diferents centres escolars, principalment a secundària, amb la cessió d'espais com els pavellons esportius, el camp de futbol vell o aules dels casals de barri de la Farga i Canaleta. En tots aquests equipaments es reforçarà la neteja i desinfecció d'espais. En total, l'ajuntament ha invertit uns 50.000 euros en l'aplicació de totes aquestes mesures.

L'escola bressol municipal La Balca ha iniciat aquesta setmana el curs escolar i, segons ha explicat Ester Busquets, amb l'objectiu de mantenir la qualitat del servei, adaptant-lo a les noves mesures, han contractat dues educadores de reforç al centre. L'escola ha iniciat el curs amb 79 places.

En relació a la guia de recursos educatius, aquest curs s'oferiran 22 activitats als centres, adaptant les propostes a les noves restriccions. També continuaran els projectes de ciutat com el Projecte Toni o Banyoles ets tu!.

Ester Busquets ha explicat també que, a nivell de ciutat, estan treballant amb els centres i les associacions de mares i pares de les escoles i instituts per crear "microxarxes" per combatre la bretxa digital, sobretot davant de possibles confinaments.

