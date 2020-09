Brigades itinerants de neteja per a trenta equipaments educatius

L'Ajuntament de Girona reforçarà la neteja i la desinfecció de les escoles bressol i d'educació infantil i primària de la ciutat. Les tasques les portaran a terme diferents brigades de neteja de l'empresa Eulen, que és l'adjudicatària d'aquest servei a la ciutat. Les brigades itinerants netejaran, cada dia de les deu del matí a les tres de la tarda, trenta centres educatius de la ciutat (set escoles bressol, 21 centres d'educació infantil i primària i dos d'educació especial). Pel que fa als instituts de secundària, la tasca de neteja està en mans del Departament d'Educació.

Concretament, aquestes brigades itinerants desinfectaran els espais d'ús comú i les zones més sensibles com són les manetes de les portes, les baranes o els lavabos. Tot això, a banda de les neteges rutinàries i periòdiques als vespres que ja es feien habitualment, abans del coronavirus.



«El risc zero no existeix»

«Es compleixen amb totes les directrius als centres educatius. A partir d'ara, seguirem dia a dia, fent les actuacions i prenent les decisions que calgui, per seguir garantint que els espais educatius són espais segurs», va afirmar el nou regidor d'Educació, Àdam Bertran, afegint, amb transparència que «el risc zero no existeix» però deixant clar que «el problema no són els infants, ni els mestres, ni l'Ajuntament, el problema és el virus, i mentre hi sigui hem d'aprendre a conviure amb ell i prendre totes les mesures de precaució».



Cartells per conscienciar

D'altra banda, per conscienciar de l'ús de la mascareta, el consistori gironí ha llançat una campanya entre els joves per a l'ús de la mascareta i mantenir la distància de seguretat als centres educatius. Sota el lema «Ets jove, no immune», s'han distribuït un total de 300 cartells a setze instituts de Girona (tant als públics com als privats).