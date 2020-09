Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor a Aiguaviva que circulava per l'AP-7 drogat i sense permís de conduir.

L'arrestat és un home de 19 anys, de nacionalitat francesa i veí de Marsella (França). Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís. També se'l va denunciar administrativament per donar positiu a les proves de detecció de drogues.

Els fets van passar ahir, cap a dos quarts de vuit de la tarda, a l'autopista AP-7, al terme municipal d'Aiguaviva (Gironès), quan una dotació policial va detectar un vehicle que circulava a gran velocitat.

En aturar-se al punt quilomètric 67,5, els agents van identificar el conductor i van comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

A més, amb el suport d'efectius dels Mossos de trànsit, li van fer la prova de drogues i va donar positiu en cànnabis.



El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.