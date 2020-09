Interior torna a enviar antiavalots de fora de Catalunya per la Diada

El Ministeri de l'Interior ha ordenat l'enviament de cinc grups d'antiavalots de la Policia Nacional a Catalunya, segons ha sabut El Periódico. Uns 200 agents, procedents de dues unitats de Madrid, dues de València i una d'Astúries, reforçaran el dispositiu de seguretat per a la Diada, una decisió que contrasta amb la de l'any passat, quan el Govern no va mobilitzar efectius de fora de Catalunya després de dos anys comptant amb un pla especial de seguretat.

El reforç policial previst per al pròxim 11 de setembre comptarà amb la tercera part dels agents que Interior va desplaçar per a la mateixa finalitat el 2018, quan 600 agents de seguretat ciutadana es van unir a l'operació de seguretat a Catalunya. Cada un dels cinc grups està format per 50 policies, però atesa l'escassetat de personal com a conseqüència de les baixes, vacances i altres motius, el nombre de policies que viatjaran aquest any serà una mica menor.



Control de les mesures

Els agents enviats se sumaran als dos grups d'UIP (Unitat d'Intervenció Policial) que la policia té de forma permanent a Barcelona i faran tasques de suport en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, en qui recau el pes de les tasques de seguretat i vigilància previstes per a la celebració i les manifestacions previstes, en una jornada que estarà marcada per la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19.

La policia i els mossos hauran de vetllar perquè les mesures sanitàries es compleixin. El Govern, que ha suspès tots els actes previstos excepte la tradicional ofrena floral, ja ha anunciat que no assistirà a les manifestacions organitzades per l'ANC i altres entitats independentistes i ha demanat als qui hi vagin que «extremin les precaucions». Segons ha afirmat la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, al Govern li preocupa especialment «l'abans i el després de la concentració. Els desplaçaments, els retrobaments, que la gent quedi després...», per això recomana als assistents «evitar al màxim els contactes i que quan l'acte acabi tornin al seu domicili».