L'ANC es prepara per una Diada marcada per les mesures de seguretat

Concentracions descentralitzades. Per reduir aglomeracions, l'Assemblea organitza fins a 13 punts de manifestació a la demarcació. Seran a Blanes, Maçanet, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Bellcaire d'Empordà, Salt, Girona, Amer, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Figueres i Roses.

L'Assemblea Nacional de Catalunya ultima els preparatius per celebrar la manifestació independentista més diferent dels darrers anys. En un context marcat per la crisi sanitària de la covid-19, l'entitat ha hagut d'adaptar el format de les revindicacions. Així, la manifestació de la Diada se celebrarà aquest any de forma descentralitzada, amb diferents concentracions que s'estendran arreu de la geografia catalana. A les comarques gironines n'hi haurà fins a 13, que es repartiran per totes les comarques, excepte el Pla de l'Estany. Conceretament es trobaran als municipis de Blanes, Maçanet, Amer, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Bellcaire d'Empordà, Girona, Salt, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Figueres i Roses.

Una de les novetats respecte als anys anteriors és l'aforament limitat i el control d'accés. Així, aquest any és necessari apuntar-se per poder participar, tal com remarquen des de l'ANC. En la majoria de punts gironins encara hi ha espai disponible. En d'altres, com en la mobilització de Sant Feliu de Guíxols, ja s'han esgotat totes les inscripcions. En aquest cas, la mobilització consistirà en una cadena humana les 17.14 h al passeig del Mar, i passarà pels edificis dels Jutjats i la Seguretat Social del municipi ja que enguany, les concentracions s'han convocat davant les «estructures d'estat».

A Girona, la manifestació independentista de l'11 de setembre tindrà lloc a la plaça Espanya, al costat de l'estació. «La Renfe és una estructura d'estat, i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya, necessitaríem tenir aquestes estructures», explica Tavi Casellas, coordinador de l'ANC a Girona. Així, el lema de la concentració serà: «Per unes infraestructures eficients: independència». Aquest punt aplegarà fins a 400 persones, que hauran de restar assegudes en cadires situades a 2 metres de distància. Les inscripcions encara no estan tancades, tot i que el coordinador de la mobilització calcula que en deuen quedar «una cinquantena» i espera que en els propers dies s'acabin d'apuntar els últims manifestants.

Casellas creu que la seguretat està garantida i subscriu les declaracions de la presidenta de l'ANC, Elidensa Paluzie, que va dir que tal com estan preparant les coses, és més segur anar a les concentracions que no pas anar a la platja o al supermercat. «Pensa que nosaltres fem dos metres de distàcia, mentre que el Govern ens en demanava 1,5», exemplifica el coordinador de l'ANC de Girona. A més de la distància de seguretat, l'entitat controlarà l'accés a l'espai per tal que no hi pugui accedir ningú sense inscripció prèvia. «No volem que se'ns digui que hi ha hagut una concentració desmesurada, sense complir les normes sanitàries», argumenta Casellas. També es prendrà la temperatura als assistents a l'entrada i es demanarà que es rentin les mans.



Mobilització híbrida

L'ANC és conscient que moltes persones independentistes no podran participar aquest any de la manifestació, ja sigui per qüestions de salut o perquè han previst menys de 50.000 places en total en als diferents punts repartits arreu de Catalunya. Així, l'entitat ho planteja com una mobilització híbrida i demana també que aquelles persones que segueixin la jornada des de casa seva surtin a les 17.14 h al balcó amb la samarreta de la Diada i l'estelada. «És una mica per dir: no anem a les concentracions però hi som», explica Casellas. A més, l'Assemblea està preparant la «xarxa per la independència». «És una proposta que et permet crear una xarxa a través d'uns codis QR que et lliguen amb 5 persones del teu entorn o de lluny», explica Casellas. La xarxa de contactes resultants es podrà veure en un mapa, on ja s'hi poden visualitzar també connexions amb altres països.

Tot i la crida a la participació híbrida, la venda de samarretes aquest any ha baixat molt repecte als anteriors, «a Girona i a tot arreu en general», diu Casellas, que ho associa tant a la pandèmia com al fet que les concentracions són «molt localitzades i més reduïdes que l'any passat». Tot i així, recorda que aquestes vendes són una font d'ingressos molt important per a l'ANC.