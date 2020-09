Miquel Noguer anuncia que s'integrarà al partit de Puigdemont

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i quatre alcaldes més del PDeCAT del Pla de l'Estany van anunciar dilluns passat que s'integraran a JxCat. Les executives del PDeCAT de Banyoles i del Pla de l'Estany van anunciar ahir la seva dissolució després que els cinc alcaldes del Pla de l'Estany del PDeCAT anunciessin la seva voluntat de migrar a JxCat. Més enllà de Noguer, Salvador Coll (Cornellà del Terri), Àlex Terés (Vilademuls), Jordi Xargay (Palol de Revardit) i Xavier Quer (Crespià) van acordar «transitar» al partit de Carles Puigdemont.

Tot i que l'acord integra tots els batlles del PDeCAT de la comarca, en el cas de Noguer i Xargay de moment mantindran la doble militància, ja que els partits ho permeten. Segons va indicar l'alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona, encara no ha pres la decisió sobre quan es donarà de baixa del PDeCAT, però va assegurar que «faré la transició a JxCat». En tot cas, va insistir que és qüestió de temps i sobre la dissolució de les executives va opinar que es tracta d'una situació «trista», però va negar que es tractés d'un trencament.

El president de l'executiva comarcal i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Banyoles va explicar a Diari de Girona que la reunió va comptar amb una trentena de militants, i que va ser durant el torn obert de paraula quan els cinc batlles de la comarca van exposar la seva voluntat de marxar del partit i migrar a JxCat. Arran d'aquest anunci, el president va decidir dissoldre l'executiva i posar el seu càrrec a disposició del partit. Costabella va indicar que des de dilluns passat han comunicat la seva baixa al PDeCAT un total de deu militants de la seixantena que integren la comarca.

En el seu cas, Costabella es manté al partit, com també és el cas de la presidenta local de Banyoles, Joana Vilà. Costabella va argumentar que tot i que «el meu líder és Puigdemont, no m'acabo de sentir còmode a JxCat», tot i que assegura que l'escenari ideal seria una fusió entre ambdós partits. «Espero que ens retrobem tard o d'hora», va insistir, i va valorar la reunió de dilluns com «el dia més trist de la meva vida política». Sobre la baixa de militants que el partit està patint les últimes setmanes, va indicar que «espero que això tingui un efecte dominó», i va subratllar que no està dolgut amb cap dels militants que han optat per migrar. Precisament va indicar que les baixes «no han d'impedir que els ajuntaments i la resta d'ens continuïn funcionant com fins ara.



Degteig de baixes

El degoteig de baixes al partit és constant des de fa diverses setmanes, tot i que des del partit mantenen que el percentatge de militants que han estripat el carnet durant aquestes últimes setmanes es manté a la vora del 7% a tot Catalunya. Fa dos dies va ser el torn de l'executiva de Tossa de Mar, i en aquest cas tant el president com la resta de l'executiva també van acordar donar-se de baixa del partit, juntament amb 50 militants del total de 70 amb els quals comptava el municipi.

La setmana passada ja van dimitir l'executiva de l'Alt Empordà i la del Gironès. En el primer cas tots els seus membres van manifestar la seva voluntat de donar-se de baixa del PDeCAT, mentre que en el cas de l'executiva del gironès va haver-hi divisió de criteri entre els seus membres, tot i que una part important dels afiliats va acordar migrar a JxCat.

Pel que fa als diputats gironins al congrés, sis dels set van anunciar la seva baixa del PDeCAT el mateix dia que Carles Puigdemont va trencar el seu carnet, i tots van indicar que s'adheriran a JxCat. A escala catalana, dels sis diputats gironins del PDeCAT integrats al grup JxCat, cinc van anunciar la seva baixa del partit, amb l'excepció de Narcís Clara. El diputat gironí Sergi Miquel al Congrés, també manté l'afiliació.