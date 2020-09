Els mossos detinguts per tràfic de drogues es van apoderar de 15 quilos de marihuana

Els tres mossos d'esquadra que han estat detinguts i empresonats per presumpte tràfic de drogues es van apoderar d'uns 15 quilos de marihuana dipositats a la comissaria de Santa Coloma de Farners i que formaven part d'una partida de 160 quilos que li van ser confiscats la setmana passada a un veí de Mataró que els transportava en una furgoneta.

El passat dia 1 agents de l'Àrea Regional de Trànsit van detenir un veí de Mataró de 26 anys per portar la furgoneta carregada de plantes de marihuana. Els fets van passar al km 0'5 de la carretera N-156 a Vilobí d'Onyar, on els agents estaven fent un control de trànsit.

Cap a dos quarts de set de la tarda van veure passar una furgoneta que es dirigia a l'autopista AP-7 i van notar una forta olor de marihuana, de manera que van seguir el vehicle i el van parar al quilòmetre 76, a Vilobí.

Després d'identificar el conductor van comprovar que a l'interior de la furgoneta hi havia 160 quilograms de plantes de marihuana tallades, de manera que el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

L'arrestat, que té antecedents, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners, que va decretar la seva llibertat a l'espera de judici. Els 160 quilos de plantes de marihuana van ser dipositats a la comissaria de Santa Coloma, on la droga es guarda en un contenidor a l'espera de ser destruïda.

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos, que investigava des de principis d'any diversos agents d'aquesta comissaria per la seva presumpta implicació en una trama de tràfic de marihuana, va saber a través de les escoltes telefòniques que els agents investigats pretenien moure la droga del contenidor.

Al matí següent del decomís, el dimecres 2 de setembre, les càmeres de la comissaria van gravar el caporal -que ha estat destinat uns 15 anys en Investigació, la majoria en aquesta comissaria- traient cinc bosses oficials amb droga del contenidor i ficant-les al cotxe d'un dels dos agents també detinguts.

L'altre agent va lliurar la droga que li havien deixat els seus companys, calculen que uns 15 quilos, a casa d'un dels traficants amb els quals estaven presumptament conxorxats, que la van portar a assecar a una finca de la seva propietat.

Els investigadors de la DAI van fer un escorcoll en aquesta i altres finques i van trobar una plantació i els 15 quilos de marihuana presumptament procedents dels 160 quilos confiscats i emmagatzemats al contenidor de la comissaria.