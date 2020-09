La Policia Local d'Olot dissol un «botellón» amb 15 menors d'edat

Els dies de les festes d'Olot suspeses van transcórrer amb normalitat i el dispositiu preparat per la Policia Local i els Mossos d'Esquadra no va haver d'actuar. Segons informa Ràdio Olot, l'única incidència va ser un «botellón» a les fonts de Sant Roc. En aquest lloc, el diumenge a la matinada, la Policia Local va dissoldre un grup de quinze joves menors d'edat que bevia. Com que eren menors la policia va informar els pares.

A més, va haver-hi algunes queixes de veïns per sorolls. La Policia Local ha comparat els incidents amb els que poden tenir lloc una setmana qualsevol.

Fora dels incidents, va haver-hi molts veïns que van aprofitar per penjar vídeos dels actes de les festes anteriors a les xarxes socials, tot expressant el desig de poder fer unes festes com cal el 2021 i poder oblidar la situació actual.

En tot cas, la Comissió de Festes ha fet saber que prepara, amb totes les seves forces, les festes del 2021. Han avançat que la suspensió els ha donat temps per preparar la festa de l'any vinent. Apostaran pel model de celebrar la festa en cinc escenaris diferents amb una programació musical seleccionada primer i després escollida per consens. La programació ha estat premiada dos cops.