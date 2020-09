El risc de rebrot de coronavirus segueix disparat a Salt

El risc de rebrot de coronavirus segueix pujant a Salt i s'ha disparat prop de 100 punts en les últimes 24 hores després dels positius confirmats pel cribratge massiu de la setmana passada. D'aquesta manera, el risc de rebrot se situa en 900, una taxa sis vegades superior a la mitjana de la regió sanitària de Girona. L'Rt de Salt també segueix pujant i se situa en 1,49. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 657 casos (18 més respecte a l'últim balanç) i 723 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de cinc, un a l'UCI.

Salt, Sitges i Balaguer són els municipis catalans que apareixen en el rànquing amb el risc de rebrot més alt. Salt segueix primera amb 896,66 (més de 100 punts més que fa 24 hores). En segona posició es manté Sitges, amb un risc de 718,55(+63 punts), mentre que en tercer lloc entra de nou Balaguer, amb 604,32.

Pel que fa a la taxa de transmissió, els tres municipis de més de 20.000 habitants que la tenen més alta són Molins de Rei (3'13), Lloret de Mar (2,45) i Sant Boi de Llobregat (2,28).

Evolució a la regió sanitària i a Girona ciutat

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 9.120 (89 més), i pugen a 11.422 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 838 persones al territori (les mateixes). El risc de rebrot puja en 24 hores i està en 151,62, mentre que la setmana del 24 d'agost va ser de 140,49. L'Rt segueix per sobre de l'1 i és d'1,10, i la taxa de confirmats per PCR del 31 d'agost al 6 de setembre és de 73,09 per cada 100.000 habitants. Hi ha 54 pacients ingressats (dos menys en comparació amb l'últim balanç), 14 dels quals a l'UCI (-2).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja baixa 9 punts en 24 hores i ara és de 243,91, per sobre encara del de la setmana del 24 d'agost, que va ser de 219,91. La velocitat de propagació del virus està en 1,17, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 109,86 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.556 casos confirmats per PCR (6 més en comparació amb l'última actualització) i 2.066 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb quatre persones ingressades per coronavirus (-2), una de les quals a l'UCI (una menys).