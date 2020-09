El temporal perd intensitat i deixa registres de poc més de 34 litres

Les comarques gironines van viure ahir l'últim impacte de la borrasca que s'ha instal·lat aquesta setmana damunt del Mediterrani. Les últimes cues de pluja van afectar sobretot les comarques de l'Alt Empordà i alguns de l'interior, com el Ripollès i la Garrotxa.

El registres més elevats es van donar amb 34,5 litres a Portbou i 28,4 a Queralbs. Així doncs, finalment, la borrasca no va deixar entre ahir i dimarts grans acumulacions de matinada com estava previst. Entre les altres acumulacions de pluja més destacades hi ha Queralbs - Núria (28,8 litres), Molló (28 litres), Ulldeter - Setcases (24,3 litres) i Espolla (23,5 litres).

Pel que fa a l'onatge, ahir va anar a la baixa. El pic més alt que es va registrar a la boia del cap de Begur va ser d'1,41 metres a les dotze del migdia. Ahir al matí a l'Escala, per exemple, la mar estava ben plàcida i tranquil·la, una imatge que es va donar en diversos punts de la Costa Brava.



Els cops de vent més baixos

Les ratxes de vent que dimarts van arribar gairebé als 100 quilòmetres per hora ahir també van patir una clara disminució. El cop més destacat del dia es va produir a Setcases-Ulldeter. En aquest punt del Pirineu gironí es va arribar a una ratxa de 53,28 quilòmetres per hora. En canvi, a Portbou, on el dia abans s'havia arribat a prop de 100 quilòmetres per hora, el cop màxim del dia va ser de 49,68 quilòmetres per hora.

Davant d'aquesta situació, ahir Protecció Civil va desactivar el pla Inuncat un cop finalitzada la previsió de pluges més intenses sense incidències. De fet, ahir els Bombers no van realitzar cap servei relacionat amb la pluja, mentre que el dia abans, només van haver de fer un parell de sortides. Una d'elles per la caiguda d'un arbre a la ciutat de Figueres.



Bonança a la vista

De cara a les pròximes hores, el temps farà un canvi radical, les pluges seran història. Està previst que el sol predomini a la majoria de les comarques de Girona. Avui començarà també a notar-se un increment de la temperatura màxima, que aquesta setmana s'ha mogut entre els 23 i 25 graus en molts punts de la demarcació. La mínima encara avui serà baixa però de cara al divendres el mercuri també començarà a remuntar. Quant a les ratxes de vent, encara hi podran haver cops forts sobretot a l'extrem de l'Alt Empordà, on la tramuntana encara es deixarà sentir.