USTEC qualifica de «presa de pèl» les ràtios escolars a Girona

El sindicat USTEC-STES a Girona va criticar ahir que el Departament d'Educació hagi fet «obres d'enginyeria» per mantenir les ràtios a la demarcació malgrat la pandèmia. Segons el portaveu del sindicat, Xavier Díez, el fet que hi hagi 18,5 alumnes per cada grup estable a primària i 24,8 a secundària és una «presa de pèl», ja que cal «contractar més professorat i buscar més espais» per fer grups més reduïts.

De fet, el sindicat lamentava que el Departament no hagi escoltat les demandes que porten fent tot l'estiu. Els alumnes per cada classe seran de 20,04 a P3 i 27,47 a 1r d'ESO. Això es reduirà amb l'aplicació dels grups estables, amb menys alumnes per classe. Díez va apuntar que l'augment de ràtios amaga una manca de contractació de docents estructural, i va recordar que aquest curs hi haurà 2.691 alumnes més, un augment del 2,19% respecte a l'any passat, però les contractacions en places estructurals arriben a les 24,5. Segons el portaveu, això representa que «per cada docent contractat hi ha 120 alumnes» que s'incorporen al sistema educatiu.

D'altra banda, Díez va recordar que les comarques gironines són «líders en l'ús de barracons», fet que posa de manifest una «manca d'infraestructures» que vincula les retallades fetes al sistema educatiu durant la crisi econòmica. El portaveu també va lamentar el «desgavell» en protocols, que des d'Educació han enviat molt seguits i sovint «contradictoris», generant «desconcert, angoixa i irritació» entre el professorat.



Concentració a Barcelona

Mentrestant, Comissions Obreres (CCOO) va convocar una concentració ahir a Barcelona, a la plaça del Rei, per reclamar al Govern una tornada «segura» a les aules. Hi van participar desenes de docents i altres professionals de l'educació. Des d'allà, el secretari general de la Federació d'Educació, Manel Pulido, va demanar al Govern que negociï amb els sindicats mesures extraordinàries per fer més segur el curs escolar i no va descartar cap acció de pressió. Reduir les ràtios i disposar de més espais o garantir equips de protecció (EPI) són algunes de les principals reivindicacions.



Manifest per l'escola presencial

En paral·lel, diverses entitats educatives van signar un manifest ahir on reclamen garantir la presencialitat de l'educació. Els signants són l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Tornem a les Escoles, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Bofill. El document fa una crida a situar l'educació novament al centre de les polítiques públiques i atendre les necessitats d'infants, joves i famílies. També demanen adaptar les mesures de seguretat a la realitat de cada centre.