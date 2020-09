Un camió d'escombraries s'accidenta a Pedret i Marzà i mor l'acompanyant

Les comarques gironines han registrat una nova víctima mortal d'accident de trànsit. Aquest dijous un veí de Figueres de 60 anys va perdre la vida quan anava de copilot d'un vehicle d'escombraries. El camió va bolcar en una recta de la carretera N-260, a l'altura de Pedret i Marzà.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes de l'accident mortal. En el moment dels fets el vehicle tornava de l'abocador de Pedret i Marzà i anava en direcció Figueres. El sinistre viari va tenir lloc pels volts de les onze del matí al punt quilomètric 27,6 de l'N-260 al terme municipal de Pedret i Marzà. El vehicle va patir una sortida de la via tot sol i va bolcar. Com a conseqüència de l'accident, el passatger davanter del vehicle, F. C. C., de 60 anys i veí de Figueres, va morir a l'acte. Mentre que el conductor va resultar ferit de poca gravetat i va ser traslladat a l'hospital de Figueres.

Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, es va matenir durant hores un carril amb pas alternatiu -mentre van durar les tasques de rescat de vehicle i de neteja de la calçada, segons el Servei Català de Trànsit. Això va generar algunes retencions en aquesta carretera que uneix Llançà amb Figueres i que és molt utilitzada per gent de la zona.



Divuit morts des d'inicis d'any

Aquest accident de trànsit ha fet incrementar fins a les 18 les víctimes de sinistres viaris a les comarques de Girona des de principis d'any. A més, és el segon accident mortal de la setmana.

Aquest dilluns, un motorista va perdre la vida en un accident a Llagostera. En aquest cas es va veure implicat en una col·lisió amb un cotxe. La víctima mortal era un home de 46 anys i de nacionalitat anglesa. Pel que fa al conductor del cotxe, va resultar il·lès. A causa del sinistre, la GI-681, la carretera que uneix Llagostera amb Tossa de Mar, es va haver de tallar.

Aquest setembre per tant ha començat essent negre a les carreteres gironines, després d'un mes d'agost que s'havia saldat com un mes sense víctimes. Una dada històrica a la demarcació i que no es produïa des de l'any 2013. Una situació però que s'ha vist del tot girada amb les dues noves víctimes mortals d'accident de trànsit detectades aquesta setmana a la demarcació.

Per trobar l'últim accident de trànsit mortal a les comarques de Girona d'aquest 2020 d'abans de l'agost, s'havia d'anar fins al dia 29 de juliol a Blanes, en un sinistre de caràcter urbà. El conductor d'una furgoneta va perdre la vida després de xocar contra un camió al vial que uneix Lloret amb Blanes.

Cal dir que el mes de juliol va ser especialment negre a Girona, ja que en tan sols sis dies es van registrar quatre accidents amb quatre defuncions.



23 morts el 2019

Si es miren les dades de mortalitat a les vies urbanes i interurbanes de Girona es pot comprovar que durant l'any passat fins al 10 de setembre hi havia hagut 23 víctimes mortals en accident de trànsit. Cinc més que enguany, en només dos accidents de trànsit ocorreguts a Maçanet de la Selva i Caldes quatre víctimes mortals.

Ahir precisament a l'N-II a Caldes es va produir a quarts de tres de la tarda un accident amb tres vehicles implicats, amb un ferit lleu. I a Banyoles, a la C-66, un altre accident va saldar-se amb un sol ferit lleu, es va tallar el trànsit momentàniament i es va derivar pel centre de la població.