Detingut un conductor a Aiguaviva que circulava per l'autopista drogat i sense permís de conduir

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor a Aiguaviva que circulava per l'AP-7 drogat i sense permís de conduir.

L'arrestat és un home de 19 anys, de nacionalitat francesa i veí de Marsella. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís. També se'l va denunciar administrativament per donar positiu a les proves de detecció de drogues.

Els fets van passar abans-d'ahir, cap a dos quarts de vuit de la tarda, a l'autopista AP-7, al terme municipal d'Aiguaviva (Gironès), quan una dotació policial va detectar un vehicle que circulava a gran velocitat.

En aturar-se al punt quilomètric 67,5, els agents van identificar el conductor i van comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

A més, amb el suport d'efectius dels Mossos de trànsit, li van fer la prova de drogues i va donar positiu en cànnabis.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra van detenir un altre jove de 19 anys precisament també sense carnet. Els fets es van precipitar aquest dissabte a la nit, quan pels volts de dos quarts de dotze, una patrulla dels Mossos d'Esquadra de Trànsit que tenien muntat un control a la Nacional II antiga van veure una furgoneta que s'acostava al punt on eren.

Li van demanar que s'aturés però el conductor va fer cop de volant i va fugir. Va marxar a gran velocitat en direcció cap a Figueres.

A partir d'aquí va començar la persecució, el vehicle va circular a gran velocitat per aquesta Nacional però després va marxar en sentit Vilafant. Va agafar un camí i després un carrer que el va portar fins al camí de les Forques. En aquest punt del trajecte, el conductor va perdre el control i es va estampar contra una patrulla dels Mossos de Seguretat Ciutadana que en feia la recerca. El conductor va justificar la fugida perquè no tenia el carnet.