Girona torna a sumar cent positius i el risc de rebrot segueix a l'alça

Després de la davallada de dimecres, ahir la Regió Sanitària de Girona va tornar a sumar cent positius de coronavirus i, d'aquests, 89 s'han detectat recentment a través de la prova PCR. El fort augment de casos diaris que s'està produint darrerament, ha provocat que el risc de rebrot també vagi a l'alça. Ahir va sumar cinc punts més i se situa en un valor de 151,62, que és considerat alt segons els paràmetres de Salut, ja que supera el llindar de 100.

El focus de la demarcació se situa a Salt. Al llarg d'aquesta setmana, el risc de rebrot ha anat pujant d'una forma desproporcionada. Ahir va sumar cent punts més i ja frega els 900. Actualment, l'índex de rebrot del municipi multiplica per sis el de tota la regió, que és de 151,62, i segueix al capdavant de tot Catalunya. Ahir va sumar vint casos més i, d'aquests, divuit s'han detectat per PCR. La xifra de pacients ingressats és de cinc i un està a l'UCI. Quant a comarques, el Gironès ja se situa com la que té el risc de rebrot més alt de la regió sanitària.

Tornant a l'anàlisi global de la demarcació, la velocitat de propagació del virus és d'1,10 i el paràmetre ideal, segons Salut, hauria de ser per sota d'1. Lloret de Mar ha millorat aquesta dada respecte a ahir –tenia la pitjor taxa de Catalunya– i el valor se situa en 2,45.

Finalment, ahir hi havia dues persones menys hospitalitzades i es van mantenir les catorze a l'UCI.

Des de l'inici de la pandèmia s'han fet 133.887 proves PCR a la regió i un 6,82% han sortit positives, de mitjana. La setmana del 31 d'agost al 6 de setembre, aquest percentatge era del 7,43%.

Una nova víctima a Olot

D'altra banda, segons va informar Ràdio Olot , dimecres a la tarda es va produir una nova defunció a la residència Montsacopa d'Olot, on hi ha decretat un brot de coronavirus des de la setmana passada. Es tracta d'una resident de 95 anys. Fins ara, el brot ha deixat dues víctimes mortals i 21 positius en una setmana.

Finalment, ACN va informar d'un brot a la unitat de psicogeriatria de la residència sociosanitària de Puigcerdà que ha afectat cinc dels seus usuaris i tres treballadors. Segons la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona l'equipament, els casos positius dels empleats van sorgir arran de les proves PCR practicades a tot el col·lectiu. A partir d'aquests resultats, es va decidir estendre-les a una part dels residents. Com a conseqüència s'han detectat els cinc contagiats. Per aquest motiu, ara es faran a la resta dels usuaris del centre i de forma temporal s'ha optat per suspendre les visites i els ingressos. La Cerdanya no forma part de la Regió Sanitària de Girona i, per tant, els casos no es veuran reflectits al còmput global.

