Els metges de família critiquen el protocol d'Educació per als centres

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) va proposar ahir dotze mesures per la gestió de la covid-19 en la tornada a l'escola, i recordava que el protocol s'activarà només davant de casos confirmats i no dels sospitosos. Per això, caldrà aprendre a treballar «la gestió de la incertesa» i «disminuir riscos» a tota la comunitat, «atenent els seus determinants socials», deia el comunicat.

En aquest sentit, lamenten que el protocol no tracti prou la comunicació al centre escolar dels símptomes quan aquests apareixen fora del circuit educatiu i estan confirmats pel CAP, i reclamen que les famílies ho transmetin immediatament a l'escola. Tampoc consideren prou definits els casos on l'aïllament domiciliari és difícil per la vulnerabilitat social i les condicions de l'habitatge. Demanen incorporar les associacions de familiars d'alumnes al circuit comunitari on es comuniquen els casos.

La CAMFiC fa propostes com la creació de grups de salut comunitària a barris i municipis coordinats pels CAPs, o que el protocol educatiu s'estengui a activitats extraescolars, casals, equipaments esportius, biblioteques i ludoteques. També proposen, si és possible, horaris intensius per limitar entrades i sortides a escoles, més ordinadors i connexió a internet - prioritzant els centres més vulnerables-, i reclamen un permís retribuït per als pares de menors que hagin de fer quarantena tot i donar negatiu a la PCR.

En paral·lel, des del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), d'àmbit estatal, van avisar que «no és competència dels metges» certificar les absències escolars, que per llei només poden ser autoritzades pels tutors legals dels menors. Van recordar que la baixa mèdica només és per a certs casos, inclòs l'aïllament per contacte amb un positiu, però no poden «determinar si els pares o fills en quarantena, inclosos els casos en què no hi hagi cap positiu, puguin, o no, accedir a una dispensa laboral».



Alumnat en situacions de risc

Ahir el síndic de greuges va demanar al Departament d'Educació que es concretin mesures per a l'alumnat en situacions d'especial risc de salut, amb malalties cròniques o que conviuen amb familiars amb aquestes patologies. Segons el síndic, el protocol d'Educació no concreta actuacions per aquest col·lectiu, ni tampoc esmenta què cal fer amb alumnes amb necessitats educatives especials.



Valoració «positiva» fins ara

Mentrestant, la ministra d'Eduació i Formació Professional, Isabel Celaá, feia una valoració «molt positiva» dels primers dies del curs en una entrevista a TVE, argumentant que, el 9 de setembre, hi havia «incidències2 a 53 centres educatius d'un total de 28.600.